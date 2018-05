PREFEITURA DE TIMÓTEO OFERECE 6% DE RECOMPOSIÇÃO PARA SERVIDORES

A Prefeitura de Timóteo apresentou nesta quarta-feira (24), durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores, a proposta de correção das perdas salariais dos trabalhadores no serviço público municipal, dentro da campanha da categoria. Participaram do encontro, realizado na sala de reuniões do Gabinete, o prefeito Adriano Alvarenga, os secretários de Administração, José Constantino – Coronel, de Fazenda, Délio Bicalho, o presidente do Sindicato dos Servidores, Antônio Martins Vasconcelos (Teteco), o diretor Israel dos Passos e o sindicalista Marcos Leandro, além dos vereadores Alexandre Maria de Oliveira, Kiko Silveira e Leanir de Souza – Zizinho e os servidores de carreira Adilson Mendes e Vanderlei Martins Vasconcelos.

Durante a reunião, o secretário Coronel apresentou um estudo minucioso feito pela equipe de servidores efetivos, da situação do município em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o município gaste apenas 54 por cento do que arrecada com o custeio da folha de pagamento. Chamou a atenção o balanço que apontou, em abril, 1.320 pessoas atuando em regime de contrato no município. Neste mês de maio, o número de pessoas contratadas chegou a 812, além dos 170 cargos comissionados. Os custos para manutenção destes contratos chegam a aproximadamente um milhão de reais mensais, incluindo todas as despesas. Além disso, são 96 pessoas em regime de estágio renumerado.

Após a apresentação do estudo aos dirigentes do Sindicato dos Servidores, a administração do município anunciou a proposta de recomposição das perdas salariais relativas ao ano passado e a este ano, num total de 6%, a ser pago já no salário deste mês de maio. Além disso, a administração garantiu os 4% da progressão horizontal, que havia sido definida anteriormente e mais uma progressão para os servidores no próximo ano.

Foi apresentada também uma proposta de reajuste e unificação no valor do vale alimentação. Pago em dois níveis, de 150 e 170 reais, de acordo com a faixa salarial dos trabalhadores. O Vale Alimentação passa a ter agora o valor unificado de R$200 reais para todos os servidores públicos. Outros pontos da pauta estão em negociação com o sindicato.

O secretário de Administração, José Constantino, destacou a satisfação em retornar ao cargo, depois de oito anos, e poder valorizar os servidores. “Nós percebemos no semblante do servidor a esperança de ter confirmada a sua recomposição salarial das perdas, no mínimo. A gente sente que eles estão confiando muito na administração”. “Chegamos ao limite do limite com esta proposta para valorizar o servidor e agora aguardamos a avaliação do sindicato e a votação da proposta em assembleia da categoria nesta quinta-feira”, completou Coronel.