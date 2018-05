PREFEITURA DE TIMÓTEO TRANQUILIZA POPULAÇÃO SOBRE COLETA DO LIXO

A Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Timóteo, conseguiu uma solução provisória para a destinação do lixo domiciliar e hospitalar recolhidos em todos os bairros do município. Devido à greve dos caminhoneiros deflagrada na segunda-feira (21), em todo o país, as rodovias federais estão parcialmente bloqueadas, inclusive a BR 381 em Ipatinga.

A paralisação em protesto pelos altos preços dos combustíveis, impede a passagem dos caminhões que depositam o lixo recolhido em Timóteo no Aterro Sanitário em Santana do Paraíso.

A Administração do Município em parceria com a Polícia Militar do Meio Ambiente, conseguiu uma área para o depósito emergencial do lixo, até que uma solução definitiva seja encontrada.

Segundo o secretário de Obras, Edward Garzon, a prioridade no recolhimento do lixo foi reforçada até que o desbloqueio da rodovia em Ipatinga, que dá acesso ao Aterro Sanitário em Santana do Paraíso, esteja liberada.