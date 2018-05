PRESIDENTE DA USIMINAS RECEBE HOMENAGEM DA FIEMG

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, será condecorado nesta quinta-feira (24), pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) com a comenda do Mérito Industrial 2018. A homenagem será entregue em evento que comemora o Dia da Indústria e acontece na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte. “A distinção ao presidente da Usiminas se deve ao trabalho liderado por ele em prol da companhia e de toda a indústria mineira”, ressalta Olavo Machado, presidente da Fiemg.

Sergio Leite nasceu em Belo Horizonte, é Engenheiro Metalurgista e tem mais de 40 anos de carreira na Usiminas, onde ingressou como Engenheiro Pesquisador. A partir de 1983 assumiu cargos executivos na empresa e a partir de 2008 passou a atuar na diretoria, ocupando as posições de vice-presidente de Negócios; vice-presidente Comercial e, desde 2016, presidente da companhia.

Sob a liderança de Leite, a Usiminas saiu de um período de deterioração de seus resultados, que de 2015 a meados de 2016 registrou Ebitda acumulado negativo, para alcançar, no primeiro trimestre deste ano, o maior Ebitda desde o terceiro trimestre de 2010.