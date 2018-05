PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICOS É ABERTO EM IPATINGA

A administração municipal de Ipatinga anunciou nesta segunda-feira (07), a abertura de inscrições para o novo Processo Seletivo simplificado. O objetivo é a contratação de seis Médicos Clínicos PSF para preenchimento de vagas na área de saúde.

Os interessados devem se inscrever no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, situado no 3º andar do prédio da Prefeitura de Ipatinga, no horário de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site www.ipatinga.mg.gov.br e entregar junto com a documentação comprobatória de sua titulação.

PROCESSO SELETIVO

O Processo Seletivo se refere ao Edital nº 03/2018, constando de prova de títulos, entrevista e exame médico.

A convocação para a contratação será feita de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para suprir a demanda, evitando prejuízos à prestação de serviços essenciais à população.

É importante salientar que a convocação ocorrerá através de publicação no site da Prefeitura (www.ipatinga.mg.gov.br, link “Diário Oficial”) e envio de telegrama registrado para o endereço informado pelo candidato no ato da inscrição.

O resultado parcial da prova de títulos também será divulgado no site da Prefeitura, no dia 21 de maio.