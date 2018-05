PROJETO CONTOS LOCAIS LANÇA LIVROS

Entre os dias 16 e 22 de maio, o Projeto Contos Locais fará o lançamento oficial dos livros nas cidades de Virginópolis, Divinolândia de Minas e Guanhães.

Em Virginópolis, a solenidade será realizada às 18 horas do dia 16/5, na Escola Cenecista Virginópolis. No dia 21/5, em Divinolândia de Minas, às 18 horas, na Escola Municipal Tito Alves Pinto Júnior e em Guanhães, o lançamento acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores, às 18 horas. Os exemplares serãos distribuídos gratuitamente, por meio da Secretaria Municipal de Educação de cada município.

O projeto que contemplou em sua primeira edição no ano de 2016, estudantes de Açucena, Belo Oriente e Santa Bárbara, chega em 2018 nas cidades de Guanhães, Virginópolis e Divinolândia de Minas, com o objetivo de incentivar adolescentes à leitura e contação de histórias, entrevistas e redação de contos a partir do registro da memória cultural local, ressaltando costumes e personagens do interior de Minas Gerais.

Uma realização da MC Produção Ltda., a iniciativa é viabilizada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Cenibra e apoio do Instituto Cenibra, Superintendência Regional de Ensino e Prefeituras Municipais.

Dentre as etapas de realização, estiveram o alinhamento com secretarias municipais de educação, a escolha das escolas participantes e professores envolvidos; Oficina de contação de histórias para os professores, ministrada por Bia Bedran; Seleção das histórias e produção de contos; apresentação dos livros com os contos produzidos.

“O escopo de trabalho proposto consistiu em produzir livros de contos com histórias de comunidades, a partir da pesquisa com moradores, realizada por adolescentes e professores dos municípios. Com isso, buscou-se promover o resgate da memória oral, linguagem e história, incentivando a leitura, valorizando, recuperando e registrando os costumes, tradições e personagens locais”, declara Janaína Dantas, Coordenadora Pedagógica do projeto.

Para a produção destes livros, foi realizado um trabalho conjunto com professores das escolas municipais, que estimularam seus alunos à pesquisa por meio de atividades em sala de aula. Posteriormente os alunos foram a campo e pesquisaram junto a moradores, histórias, que foram transformadas em contos e reunidas em três livros. Os livros serão distribuídos gratuitamente gerando o resgate, registro e preservação da história local.

“A edição deste ano contará a ainda com uma novidade: para garantir acessibilidade e também proporcionar uma dinâmica diferente no relacionamento com o mundo dos contos, cada livro terá um CD com a narração interpretada dos contos. As histórias ganharam vida pela voz de Raquel Vieira, a atriz e contadora de histórias, Flora Manga. A leitura é instrumento de aprendizado e transformação. Acreditando nisso, o projeto Contos Locais foi concebido para além de promover um processo de autoconhecimento cultural dos municípios, integrando gerações mais novas com as mais experientes no ato de pesquisar fatos e causos regionais, estimular a leitura, a partir de um material rico.” afirma Éderson Caldas, responsável pelo projeto.

ESTÍMULO À LEITURA

O Brasil é um dos dez países com mais alunos com baixo rendimento escolar em matemática, leitura e ciência, segundo relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, que avaliou a situação de 64 nações. Dos 2,7 milhões de alunos de 15 anos avaliados no Brasil, 1,4 milhão tinham dificuldades em leitura. Para romper o ciclo de baixo nível educacional, a OCDE recomenda que os governos identifiquem os estudantes com baixa performance e lhes ofereçam estratégias para a recuperação.

“O Projeto Contos Locais é um estímulo à leitura e um relevante instrumento de melhoria do rendimento escolar; uma vez que integra os alunos à atividade cultural a partir de um processo de identificação e regionalização” conclui Cristiano Augusto Lopes, escritor que transformou as histórias pesquisadas em contos extremamente atrativos.

Para Leida Hermsdorff Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da Cenibra, patrocinadora do projeto, “apoiar a cultura é investir de forma efetiva no futuro, contribuindo de forma assertiva na valorização da identidade regional”, conclui.