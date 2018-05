PROJETO “CURSOS ITINERANTES” INICIA EM DISTRITO DE AÇUCENA

Aconteceu nesta segunda-feira (14), mais uma aula inaugural do projeto “Cursos Itinerantes”, uma iniciativa do Serviço Educacional Técnico e Profissionalizante (Sertep). Desta vez a aula foi realizada no distrito de Naque-Nanuque (Naquinho), no município de Açucena.

Dezenas de pessoas participaram do evento, que teve ainda as presenças do vereador Neném do Lopes; do diretor do Departamento de Esportes de Açucena, Wilson Pereira Drumond, representando a Administração Municipal; do presidente da Associação de Moradores de Naque-Nanuque, Lucas Vitório de Souza; e do representante da deputada Rosângela Reis, Guido Leal.

O distrito de Açucena receberá o curso de Informática Básica, que será ministrado nos turnos vespertino e noturno e atenderá a mais de 80 moradores da localidade. A professora do curso, Marina Orlando, também é moradora da própria comunidade.

As aulas de Informática serão realizadas na sede do projeto “Pequeno Aprendiz”, localizada à rua São José, 150, e terão a duração de quatro meses. O material didático será fornecido gratuitamente pelo Sertep.

“MINHA INFÂNCIA”

Na oportunidade, os voluntários do Sertep aproveitaram para divulgar outro importante projeto da entidade, o “Minha Infância”, que tem o objetivo combater o abuso físico e sexual contra crianças e adolescentes.