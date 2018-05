RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NA ZONA RURAL DE IPATINGA É INICIADA

A Secretaria de Obras Públicas (Semop), de Ipatinga, realiza o serviço de recuperação de uma grave erosão na estrada de acesso às comunidades rurais do Ipaneminha e Ipanemão. A situação da via, no sentido Centro-Zona rural, que estava bastante precária, foi agravada em virtude das chuvas, aumentando o risco de desabamento sobre o Ribeirão Ipanema. Um problema ainda maior, que poderia isolar comunidades e uma importante rota para a zona rural do município. A previsão de conclusão é para início de junho.

Os preparativos para a intervenção começaram no último dia 4, quando foi instalado um quebra-molas provisório, com objetivo de reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pelo local, minimizando os impactos sobre a via danificada e reduzindo os riscos de acidentes de pedestres, motoristas e, até mesmo, dos servidores que trabalham na execução da obra.

Para a recuperação da Estrada, iniciada nesta segunda-feira (21), foi necessário fazer a retirada do antigo cordão de isolamento às margens da via, assim como do asfalto, que estava pendurado na erosão. Além disso, o material solto proveniente do solo arenoso, que estava carreando para o Ribeirão Ipanema, foi removido e substituído por argila, que será compactada. A parte danificada será ainda recomposta com a aplicação de agregado siderúrgico tratado da Usiminas – fornecido pela empresa através do programa Caminhos do Vale, para nivelamento do solo.

Orientações

A orientação é para que os motoristas trafeguem com atenção e velocidade reduzida, já que a metade da via que está em obra encontra-se interditada. A sugestão é que seja usado como acesso alternativo a Estrada do Rochedo, recentemente revitalizada, que liga a comunidade do Tribuna ao Ipaneminha.