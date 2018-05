REUNIÃO DISCUTE AÇÕES DOS ACS EM IPATINGA

Nesta quinta-feira (17), aconteceu uma reunião no 7º andar da Prefeitura de Ipatinga com os 273 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município ligados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O encontro serviu para definir diretrizes e alinhar ações a serem desempenhadas pela categoria, além de ouvir as sugestões dos servidores, numa proposta de abertura de diálogo entre a gestão municipal e o funcionalismo público.

O encontro foi presidido pelo prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, e a secretária de Saúde, Érica Dias. Os Agentes Comunitários da Saúde realizam atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em saúde realizada em domicílios ou junto à coletividade, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Estendem também o acesso da população às ações e aos serviços de informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania. Estas ações são promovidas através de visitas às casas dos munícipes, nas entregas de pedidos dos exames, nas conferências de endereço dos usuários, entre outras.

Durante a reunião, a secretária de saúde ouviu e acolheu as demandas dos agentes. “Mensalmente, a comissão de ACS e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) continuarão a se reunir. As dúvidas e reivindicações da categoria devem ser repassadas para esta comissão, que vai fazer as devidas deliberações, caso a caso, visando a valorização e motivação dos servidores”, pontuou Érica Dias.