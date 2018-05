REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: A TECNOLOGIA MUDANDO O MERCADO DE TRABALHO

Nossa história é subdividida em períodos, marcos importantes que definem o inicio de uma nova fase. A máquina a vapor, a energia elétrica e a robótica, foram fases de profunda transformação que revolucionaram os períodos. Hoje, a maneira como estamos usando a internet e incorporando no nosso cotidiano, marca o início de uma nova era, a chamada Quarta Revolução Industrial ou Industria 4.0.

O termo passou a ser utilizado nos últimos anos para denominar a relação de diversos tipos de tecnologias no processo produtivo. É a fusão do digital, físico e biológico, criando métodos como: internet das coisas; big data; inteligência artificial; armazenamento em nuvem; blockchain e biotecnologia.

REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS

A Primeira Revolução foi com máquina a vapor, no século XVIII, um período transformador, que impulsionou a indústria moderna. O aproveitamento do petróleo, aço, e energia elétrica, no final do século XIX, marcaram a Segunda Revolução Industrial.

Já no século XX, a ampliação das fontes de energia utilizadas no mundo e a robótica, unindo o conhecimento científico e produção, definiram a Terceira Revolução Industrial. Agora, a revolução que promete alterações em indústrias e nas vidas das pessoas, é a Quarta Revolução Industrial.

O que diferencia esta das anteriores é que agora todos os setores sociais são afetados. A automação transformará, ao nível pessoal, as áreas de transporte, finanças, saúde e varejo.

“Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes”, diz Klaus Schwab, autor do livro A Quarta Revolução Industrial.

ALÉM DAS INDÚSTRIAS

Os designers da Ford usam os óculos de realidade aumentada e virtual da Microsoft para modificar carros. Com os HoloLens, um dispositivo usado pela empresa desde 2015, eles podem ver as modificações projetadas sobre um veículo, sem a necessidade de alterar diretamente os modelos de argila já produzidos.

Mas a transformação não está apenas nas grandes indústrias. Podemos perceber no nosso dia-a-dia. Em lojas, por exemplo, um sistema on-line, com uma plataforma de mobilidade corporativa, pode informar quando determinado item está em falta ou qual produto está tendo menos saída. O que ajuda na elaboração de estratégias.

Os profissionais que atuam com vendas, já precisam desenvolver novas habilidades para lidar e manusear soluções digitais. Enquanto os empresários estão percebendo a necessidade de investir em ferramentas para acompanhar e se beneficiarem da tecnologia.

A maioria dos empreendimentos fazem uso de algum tipo de software ou sistema interno para organizar, administrar e realizar os seus processos operacionais, administrativos ou financeiros. Ao investir em tecnologia, é possível se tornar mais competitivo, já que cada detalhe de um negócio conta como um ponto a mais para as empresas.

OPORTUNIDADES

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou uma pesquisa mostrando que dos 24 setores da indústria brasileira, 14 precisam se adaptar a transformação digital. Constatou ainda, que esses setores defasados, correm riscos de se tornar tão ineficientes a ponto de serem excluídos da Industria 4.0.

É esperado que essas transformações tecnológicas causem um desconforto inicial, como aconteceu nas anteriores. Muitos veem na automação um risco para a empregabilidade. Por outro lado, haverá oportunidade em novas profissões. O estudo “Futuro do Trabalho”, publicado em 2017, pelo Fórum Econômico Mundial, diz que quase dois terços das crianças que ingressam no ensino primário irão trabalhar em funções que ainda não existem.

A adaptação a esta nova organização, amplia a variedade e a qualidade de bens e serviços disponibilizados. Essa transformação é percebida de maneira distinta, mas é uma realidade e todos os ramos precisam se atualizar para seguir competindo. Existem desafios, mas, acima de tudo, há oportunidades. As soluções tecnológicas, oferecidas por esse novo mercado, é fundamental para garantir que sua empresa produza mais.