SALÃO DO LIVRO ABORDA SUSTENTABILIDADE

Literatura, educação e práticas sustentáveis. Essa é a tônica da 11ª edição do Salão do Livro Vale do Aço, que chega a Ipatinga e região entre os dias 16 a 20 de maio, no Centro Cultural Usiminas. Realizado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio do patrocínio da Usiminas, o evento traz uma programação voltada para o tema sustentabilidade. Palestras, oficinas, apresentações teatrais e musicais, exposições, bate-papos com escritores, lançamentos de livros, Seminário de Educação Empreendedora do Sebrae, além da tradicional Feira de Livros, integram a programação. Todas as atividades são gratuitas e podem ser consultadas no www.salaodolivrovaledoaco.com.br.

Mais do que incentivar o hábito de leitura e permitir o acesso aos livros e à cultura, o Salão do Livro é um espaço de reflexão, onde professores, estudantes, pais, especialistas, artistas, escritores e todo público visitante contribui com o debate, justifica a produtora executiva do Salão do Livro Vale do Aço, Cibele Teixeira.

“O nosso Salão é verde. E o nosso compromisso com a sustentabilidade é um assunto que não deve se esgotar”, defende Cibele. “O que ainda podemos fazer para tornar o nosso planeta mais saudável? A mudança de comportamento é o caminho para preservar os recursos que ainda temos, principalmente, com o descarte de resíduos consciente, reciclagem e o reaproveitamento de materiais considerados inservíveis. A literatura e a educação têm poder de provocar essa mudança, desde as crianças aos adultos”, completa Cibele.

Penélope Portugal, diretora do Instituto Cultural Usiminas, destaca que o Salão do Livro ao longo de todos esses anos sempre aborda questões importantes e transversais em suas propostas, o que contribui para um diálogo aberto para temas contemporâneos. “O Salão é um evento para além dos livros e que já entrou para o calendário de Ipatinga e Região. A Usiminas se orgulha em ser parceira deste projeto há tantos anos e contribuir, efetivamente, para a formação das pessoas”, declara.

SALÃO VERDE

Léo Piló, um dos principais artistas plásticos a trabalhar o reuso de descartes domésticos e industriais com um conceito artístico, é o grande homenageado desta edição do Salão do Livro. Há três décadas, o artista apresenta ao público trabalhos que ressignificam o lixo como matéria-prima para criação de obras artísticas. Durante o evento, o artista plástico traz a sua exposição “Você sabia?”, que propõe uma reflexão sobre os nossos hábitos atuais em relação ao meio ambiente e ao tratamento dado ao descarte de lixos domésticos, eletrônicos, industriais. Léo Piló também assina a cenografia do Salão do Livro Vale do Aço, produzida com materiais recicláveis.

Conhecido como Bispo Catador, o baiano Sérgio Bispo é um dos palestrantes do Salão do Livro que aborda a temática sustentabilidade. Ele vai contar um pouco da sua trajetória e de sua experiência à frente do coletivo Kombosa Seletiva. A bordo de sua Kombi, ele percorre as mais diversas regiões de São Paulo, onde mora, para fazer a coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis. Também luta por melhores condições de trabalho para profissionalizar a atividade. Sua palestra integra a programação itinerante do Salão do Livro e será realizada em Joanésia no dia 17 (quinta-feira), às 19h, na Escola Municipal Petrina Ricardo; e em Timóteo, no dia 18, às 8h, no Dama Espaço Cultural.

OFICINAS

As oficinas deste ano também incentivam o reaproveitamento de materiais recicláveis. Nos dias 16 e 17 de maio (quarta e quinta-feira), das 8h às 12h, a oficina “Da cozinha à compostagem”, com Maria Carmem Valadares, ensina a fazer uma horta em qualquer espaço; e das 14h às 18h, na oficina “Educação Ambiental”, Cris Götz mostra que, sob a perspectiva da arte e do design, é possível criar diversos artigos de decoração.

No dia 18 (sexta-feira), das 14h às 17h, Arthur Ibraim e Roberta Rocha ensinam a técnica para criar impressos de baixo custo durante a “Ofizine”. Já no dia 19 (sábado), às 10h e às 14h, simultaneamente, serão realizadas as oficinas “Fadicidade”, com Adriane Lima, que ensina a criar uma fada a partir de retalhos de uniformes das empresas da região, e “Carrinho Escova”, com Fred Paulino do CabraLab, que mostra como criar um miniveículo com escova de cabelo, canudinhos, palitos, tampinhas de garrafa, etc.

No dia 20 (domingo), às 10h e às 14h, os visitantes terão a oportunidade de aprender a fazer brinquedos com materiais que seriam descartados, durante as oficinas “Brinquedos de Papel”, de Rafael Sol; e “Educação Ambiental, viaje neste divertido brinquedo”, do Instituto Ideias. As inscrições para oficinas podem ser feitas pelos telefones: (31) 98324-4860 (Claro).

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Voltado para professores, educadores e estudantes do ensino superior, o Seminário de Educação Empreendedora do Sebrae será realizado, pela primeira vez, dentro do Salão do Livro. De 16 a 18 de maio, às 19h30, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, os encontros têm a proposta de apresentar exemplos práticos de educação empreendedora e seu impacto para estudantes do Ensino Fundamental e Médio.

Na quarta-feira (16), Gustavo Ziller comanda a palestra “O que você quer ser quando crescer?”. O palestrante é publicitário, escritor, empreendedor Endeavor e sócio-fundador da Aorta, uma das maiores desenvolvedoras de soluções para smartphones e tablets da América Latina, adquirida em 2011 pela e.Bricks Capital.

Com o tema “Educação e empreendedorismo social: um encontro que (trans)forma cidadãos”, a palestra de Helena Singer será na quinta-feira (17). Helena é vai compartilhar suas experiências com educadores e público em geral como consultora em projetos de pesquisa e formação em educação e inovação social, como assessora especial no MEC, diretora da Cidade Escola Aprendiz e chefe do Departamento de Ações Estratégicas e Inovação do Sesc Nacional.

Na sexta-feira (18), Luciana Gallo fala sobre “Comunicação não Violenta – Gerando conexões positivas e determinantes entre educadores e alunos”. Luciana é co-fundadora da Amadoria, uma empresa que realiza experiências de aprendizagem, arte e conexão, além de consultora de desenvolvimento humano e de processos de mudança organizacional, educadora e coach de vida e carreira.

Serviço:

11º Salão do Livro Vale do Aço

16 a 20 de maio de 2018

Quarta à sexta-feira, das 8h às 22h | Sábado, das 9h às 22h | Domingo, das 10h às 18h

Inscrições para oficinas: 31 98324 4860 (Claro)

Agendamento escolar e visitação: 31 3824 3731

Inscrições para o Seminário de Educação Empreendedora do SEBRAE

https://www.sympla.com.br/seminario-de-educacao-empreendedora__271166

Programação completa: www.salaodolivrovaledoaco.com.br