SALÃO DO LIVRO TERÁ ATRAÇÕES PARA FAMÍLIAS NOS ÚLTIMOS DIAS

Quem passar pelo Shopping Vale do Aço neste final de semana, além das opções de lazer, terá uma série de atrações para toda família no Salão do Livro Vale do Aço. Aberto desde a última terça-feira (15), a 11ª edição do maior evento literário do Leste mineiro encerra no próximo domingo (20), com atrações culturais gratuitas. O evento é realizado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio do patrocínio da Usiminas. Oficinas, shows musicais, lançamentos de livros, cineminha literário e roda de conversa movimentam os últimos dias da edição 2018. A programação está disponível no site: www.salaodolivrovaledoaco.com.br.

A tradicional Feira do Livro está entre as principais atrações do evento. Nesta edição, as principais distribuidoras e editoras do estado de Minas Gerais estão na feira com 24 estandes. Obras literárias infanto-juvenis, livros de colorir, com fantoches, ficção, além de títulos da área de ciências humanas estão à venda na Feira do Livro. Durante a programação cultural, são sorteados vales-livros no valor de R$ 10,00 a todos os participantes, que devem ser trocados por livros até sábado (19).

No sábado (19), pela manhã, o espetáculo de contação de histórias “Lá onde voam os livros”, de Flora Manga, será apresentado no Teatro do Centro Cultural Usiminas. O livro homônimo de Raquel e André Vieira está disponível para venda na Lojinha do Salão do Livro. No domingo (20), a professora Kakau conta a história “A árvore da palavra”, no Jardim Interno do Centro Cultural Usiminas.

“Temos uma programação imperdível voltada para as famílias nos dois últimos dias do Salão. Dos espetáculos teatrais e musicais, passando pelos livros disponíveis na Feira do Livro até as oficinas, que ensinam a fazer brinquedos com materiais recicláveis, toda programação foi pensada para as famílias com base no tema sustentabilidade”, detalha a produtora do Salão do Livro Vale do Aço, Cibele Teixeira.

OFICINAS

Todas as oficinas vão ensinar a fazer brinquedos com reaproveitamento de tecidos, madeira, plástico, papel e o que mais as famílias tiverem em casa. No dia 19/05 (sábado), às 10h e às 14h, simultaneamente, serão realizadas as oficinas “Fadicidade”, com Adriane Lima, que ensina a criar uma fada a partir de retalhos de uniformes das empresas da região, e “Carrinho Escova”, com Fred Paulino do CabraLab, que mostra como criar um miniveículo com escova de cabelo, canudinhos, palitos e tampinhas de garrafa.

No domigno dia 20, às 10h e às 14h, os visitantes podem participar das oficinas “Brinquedos de Papel”, de Rafael Sol; e “Educação Ambiental, viaje neste divertido brinquedo”, do Instituto Ideias.

A conscientização sobre importância de se preservar o meio ambiente também é temática abordada nas oficinas recreativas da Biblioteca Volante do Sesc, que está estacionada no Jardim Literário do Salão do Livro Vale do Aço, até domingo (20, das 8h às 16h.

As inscrições para oficinas podem ser feitas na hora da oficina ou pelo telefone: 31 98324-4860 (Claro).

CINEMA

O Sesc também irá realizar quatro sessões do Cine Sesc, com exibição de curtas e longas metragens brasileiros e estrangeiros. Com sessões às 20h, na sexta e no sábado, (18 e 19), a programação traz os filmes “Meu amigo Totoro” e “O mundo dos pequeninos”. No domingo (20), serão exibidos os curtas “Tudestória”, “Lipe, o vovô e o monstro” e “O melhor som do mundo”, às 11h. Ao meio-dia será a vez dos filmes “Astrogildo e a astronave”, “Parque Pesadelo” e o “Menino do dente de ouro”.

RODA DE CONVERSA

O papo sobre sustentabilidade vai ganhar força com a Roda de Conversa “Vamos conversar sobre arte, inovação e sustentabilidade?”, no sábado (19), às 20h, no Café Literário do Centro Cultural Usiminas. Os convidados serão o arquiteto e cenógrafo Paulo Waisberg e o artista plástico que trabalha o conceito de reciclagem Rafael Sol. O homenageado desta edição, Leo Piló, também reforça o debate, que será mediado pela analista técnico social do Sesc em Minas, Janaína Tábula.

MÚSICA

A Tenda Literária do Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas recebe apresentações musicais na sexta-feira (18), às 19h, o show “Entre Cordas e Brasis” com o Grupo Saravá. No sábado (19), às 19h, será a vez do Trio D’Maio Jazz. Domingo (20), a Orquestra de Câmara do Vale do Aço se apresenta às 14h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Ao som dos tambores do grupo Valentinas, a partir das 16h, o Salão encerra a programação de 2018.

Serviço:

11º Salão do Livro Vale do Aço

Até 20 de maio (domingo)

Sexta-feira, das 8h às 22h | Sábado, das 9h às 22h | Domingo, das 10h às 18h

Informações: 31 98324 4860 (Claro)

Programação completa: www.salaodolivrovaledoaco.com.br