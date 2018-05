COLUNA WILLIAM SALIBA – 28/05/2018

SEM INSUMOS, ESQUIPAMENTOS DA USIMINAS PODEM TER DANOS IRREVERSÍVEIS

Dentre os cerca de 300 caminhões, que devido à greve estão estacionados ao longo da BR-381 na Região Metropolitana do Vale do Aço, alguns possuem carregamentos estratégicos de insumos destinados à Usiminas. Se não chegarem à Usina de Ipatinga, alguns equipamentos importantes da siderúrgica podem sofrer danos irreversíveis.

Os altos-fornos, por exemplo, se parados por mais de 40 horas, exigirão tempo e grandes investimentos para a reforma. Além do grande prejuízo financeiro à siderúrgica – que atualmente se recupera de um longo quadro de dificuldades de mercado –, os danos promoverão a queda da capacidade de produção e, em efeito cascata, à redução do seu quadro de empregados. No momento, como medida de contingenciamento, trabalham na usina somente os empregados da área operacional. Os colaboradores da área administrativa ficam em casa, enquanto durar a crise.

VIDAS EM JOGO

O Hospital Márcio Cunha (HMC), que atende pacientes de 85 cidades do Leste Mineiro, vive momentos de muita dificuldade. São cerca de 9 mil atendimentos/dia, entre consultas, exames, pronto-socorro e internações. O banco de sangue está com seu estoque baixo e necessita urgentemente de doações. O atendimento de pacientes que utilizam o centro de hemodiálise poderá ser interrompido em uma semana, se não chegarem os insumos necessários.

CONTINGÊNCIA

Para minimizar os impactos aos seus usuários, o HMC está funcionando sob plano de contingência. Foram suspensos as cirurgias e procedimentos eletivos, visando direcionar os recursos para atendimento aos procedimentos de urgência e emergência. Parte dos funcionários das áreas administrativas estão trabalhando, no sistema de home-office, visando o racionamento de refeições, que são priorizadas para os pacientes internados. Mesmo assim, o estoque de gêneros alimentícios está ficando escasso e a previsão é que se esgote em uma semana.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Não há risco de racionamento de água na Região Metropolitana do Vale do Aço. Não passa de fake news o post que circula nas redes sociais. A assessoria de imprensa da Copasa informa que a estação de tratamento de água funciona normalmente. Entretanto, a situação é de alerta. Caso a paralisação do transporte se prolongue por mais dias, o abastecimento poderá ficar prejudicado, em razão da dificuldade de transporte dos produtos químicos utilizados no tratamento da água.