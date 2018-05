SEMINÁRIO DE MARKETING DIGITAL DO SEBRAE MINAS

Entre os dias 17 e 19 de maio, em Belo Horizonte, acontecerá a 2ª edição do Reload, o Seminário de Marketing Digital do Sebrae de Minas Gerais. O evento conta com grandes nomes de palestrantes como Marcos Piangers, Martha Gabriel, John Hall, Carlos Martins.

Nascida e criada no Vale do Aço, região considerada pólo industrial, a timotense e especialista em Marketing Digital Carol Salgado é uma das palestrantes da edição 2018. Sua atuação e ponto forte é focado em estratégias e planejamento digital, o que é um grande desafio no setor.

Durante o evento, Carol irá apresentar os “Desafios do Marketing Digital na Indústria”, expondo diferenciais importantes para a geração de conhecimento e de negócios. Ela que trabalha na área do setor industrial siderúrgico há quatro anos ressalta que vivemos hoje o período das lives – tudo é visto e transmitido em tempo real “Com o avanço das novas tecnologias o mundo vem sofrendo transformações num espaço de tempo muito curto em relação ao passado. O mesmo acontece com o marketing que se adapta ao novo comportamento de consumo. Contudo, para as indústrias essa transformação caminha mais lentamente. É preciso entender o que acontece ao redor, para se adaptar melhor e sair na frente”.

Carol Salgado é formada em Publicidade e Propaganda e em Tecnologia em Marketing, Especialista em Marketing Digital e Mídias Sociais, empreende como consultora digital. É certificada em Storytelling para negócios, Marketing de Conteúdo, Inboud Marketing, Linkedin Expert, SEO e Google Cloud.

Os principais serviços oferecidos por Carol Salgado são:

✓ Consultoria – Soluções personalizadas.

✓ Planejamento e Estratégia – Planejamento com foco na estratégia do seu negócio.

✓ Treinamento – Capacitação de equipes para desenvolvimento de melhores estratégias.

✓ Gestão de Mídias Digitais – Gestão das mídias e acompanhamentos de métricas.

Serviço:

Palestra Os Desafios do Marketing Digital na Indústria

Quando: 19 de maio 2018 (sábado).

Onde: Sebrae Minas

Av. Barão Homem de Melo, 329

Horário: 16H

Contato: (31) 9 9988-4151

email: carol@carolsalgado.com