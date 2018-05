SENAI E CEE PROMOVEM WORKSHOP EM IPATINGA

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), unidade de Ipatinga, juntamente com o Centro de Excelência em Engenharia (CEE), promovem na próxima quinta-feira, (17), no auditório da Fiemg, das 13h30 às 16h, o Workshop “Desenvolvimento de Pesquisa na Indústria e a Importância da Propriedade Intelectual”. O tema tem como objetivo discutir a importância da pesquisa com foco na simulação computacional para o desenvolvimento industrial e como esse processo pode ser desenvolvido.

A gerente do Senai, Lírian Lima, pontua que o Vale do Aço por ser uma região extremamente industrial precisa somar sua competitividade e potencial a um ambiente de negócios que estimule a inovação e a capacitação tecnológica.

“O workshop abordará temas relacionados a avaliação da conformidade e da qualidade de produtos e processos, o desenvolvimento de pesquisas em engenharia avançada, programas de recursos não reembolsáveis, ética e segurança em propriedade intelectual, alinhados ao novo modelo e infraestrutura do Senai disponíveis para o desenvolvimento de tecnologias que agreguem valor e contribuam para o aumento da competitividade industrial”, explica.

O evento é gratuito e as vagas limitadas. Inscrições pelo sympla através do link https://www.sympla.com.br/workshop—desenvolvimento-de-pesquisa-naindustria-e-a-importancia-da-propriedade-intelectual__278749

Informações pelo telefone 3822-9604.