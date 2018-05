SHOPPING E MEU AMIGO CÃO REALIZAM FEIRA DE ADOÇÃO

Neste sábado (05), a portaria 3 do Shopping Vale do Aço vai estar repleta de gratidão e fofura. Das 10h às 16h, o Meu Amigo Cão, em parceria com o Mall, promove mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. Para oferecer todo o suporte aos visitantes, os voluntários do MAC ficam à disposição, além de contar as histórias dos animais resgatados.

Todos os animais na Feira já passaram por um veterinário, vacinas e vermifugação e castrados ou com o procedimento agendado. Uma parceria especial com a marca de ração Quatree, garante o primeiro pacote de ração dos animais adotados em seu novo lar.

MAMÃE DE QUATRO PATAS

No mês em que se comemora o Dia das Mães, uma mamãe de quatro patas muito especial estará na Feira de Adoção de Cães e Gatos do Meu Amigo Cão à espera de uma família que lhe ofereça amor incondicional.

Safira foi encontrada nas ruas do bairro Veneza, em Ipatinga, pela protetora Alice Oliveira. Prestes a ter filhotes, Safira foi acolhida em lar temporário e precisou de atendimento veterinário para o nascimento de seus oito filhotes. Com idade estimada de 12 anos de idade, Safira é uma cadela meiga e dócil, mas com muitos traumas da vida na rua. “A Safira é quase uma idosa que até então vivia nas ruas. Imagine o quanto ela já sofreu”, conta Alice.

Dos oito filhotes de Safira, infelizmente só seis sobreviveram e dois já foram adotados. Neste sábado Safira e os filhotes estarão na Feira à espera de um lar.