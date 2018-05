SHOPPING VALE DO AÇO ALTERA FUNCIONAMENTO

Devido a paralisação dos caminhoneiros em todo o país que vem causando a dificuldade dos colaboradores e clientes chegarem ao Shopping Vale do Aço, haverá mudanças no horário de funcionamento do centro de compras de Ipatinga. O horário será reduzido até esta quarta-feira (30).

Nos dias 28, 29 e 30/05 o Shopping Vale do Aço ficará aberto das 10h às 19h. Após este horário o funcionamento será facultativo aos lojistas que continuarão contando com a estrutura operacional do shopping. Para se informar sobre o funcionamento de uma loja específica após o horário determinado, o cliente deve entrar em contato direto com a loja. Os telefones estão disponíveis em www.shoppingvaledoaco.com.br.

A administração do Shopping Vale do Aço está monitorando frequentemente a paralisação e verificando todos os possíveis impactos. Assim que normalizada a situação, os horários serão retomados.