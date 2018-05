SINDIMIVA PROMOVE DEBATE SOBRE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva), realizará na próxima quinta-feira (10), de 08h30 às 10h, o colóquio empresarial “Recuperação Judicial sob a ótica jurídica, financeira e patrimonial”, no auditório da Fiemg Regional Vale do Aço.

O evento tem como objetivo promover o debate jurídico dos cenários de crises empresariais, com foco na recuperação judicial e no processo de falência, direcionado para empresários, administradores, advogados, estudantes e demais interessados pelo tema.

De acordo com uma das palestrantes do evento, Rose Giacomin, o colóquio empresarial é uma atividade que reúne em painel atores especializados, em uma conversa informal, com interação direta entre os palestrantes. “Em um contexto no qual o número de indústrias em dificuldade econômico-financeiras tem crescido no país, o debate em torno da recuperação judicial torna-se fundamental, como forma de prevenir maiores danos em organizações economicamente viáveis, possibilitando a retomada dos negócios, assegurando-se o emprego, a produtividade, a geração de renda e o desenvolvimento da economia brasileira”, disse.

A programação contará com os seguintes temas: panorama geral da Lei nº 11.101/05: do instituto da recuperação judicial, extrajudicial e falência; Renovação/renegociação de empréstimos bancários e na estruturação de formas alternativas de financiamento lastreadas em determinados ativos da empresas em crise; Reorganização societária de empresas em crise financeira; e case de superação e o princípio da preservação da empresa.

Além da Mestre em Direito Empresarial e mestranda em Direção de Empresas, Dra. Rose Giacomin, o colóquio também contará com a presença do mestrando em Direito Privado e pós graduado em direito tributário Dr. Renan Azevedo.

O colóquio empresarial é uma realização do Sindimiva e da Giacomin Advogados & Associados, com apoio da Fiemg Regional Vale do Aço. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo telefone 3824-2710 ou através do email: sindimiva@fiemg.com.br.