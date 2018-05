SUSTENTABILIDADE EM PRÁTICA NO SALÃO DO LIVRO

Quais transformações a sociedade sofreu nos últimos anos e o que ainda podemos fazer para tornar o planeta sustentável? Essas questões norteiam as atividades do 11º Salão do Livro Vale do Aço, que chega a Ipatinga na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de maio, no Centro Cultural Usiminas. Toda programação do maior evento literário do Leste de Minas Gerais é gratuita e está voltada para o tema “sustentabilidade”, nesta edição. O objetivo é incentivar a mudança de comportamento com ações efetivas de preservação do meio ambiente, do consumo e geração de resíduos conscientes e, principalmente, de reaproveitamento de materiais considerados inservíveis.

Realizado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio do patrocínio da Usiminas, o evento traz palestras, oficinas, apresentações teatrais e musicais, exposições, bate-papos com escritores, lançamentos de livros, Seminário de Educação Empreendedora do Sebrae, Biblioteca Volante e Cineminha Literário do Sesc, exposições, além da tradicional Feira de Livros. A programação está disponível no site www.salaodolivrovaledoaco.com.br. Informações e inscrições para as oficinas: (31) 98324 4860.

DO LIXO À ARTE

Referência no cenário nacional pelo seu trabalho com reciclagem, o artista plástico Leo Piló, de Belo Horizonte, é o grande homenageado da 11ª edição. Fazer do lixo verdadeiras obras de arte é a especialidade de Piló, que desenvolve seu trabalho a partir do reaproveitamento de resíduos urbanos, há três décadas. Um dos grandes destaques de sua carreira foi a exposição Lixoarte, que teve o objetivo de criar móveis e objetos para mobiliar uma casa com materiais recicláveis. A mostra foi apresentada no Palácio das Artes, em 2000.

“Piló trabalhou por mais de 15 anos na Associação dos Catadores (Asmare), de BH, ministrou várias oficinas sobre cenografia, costura, novas possibilidades, papelaria e marcenaria. Ele é um artista completo, que contribui significativamente com o futuro sustentável que queremos para o nosso planeta e tem muito a nos ensinar. Nada mais justo que homenageá-lo”, enfatiza Cibele Teixeira, produtora do Salão do Livro Vale do Aço.

Durante a 11ª edição do evento, Piló nos convida a uma reflexão sobre nossos hábitos atuais em relação ao meio ambiente e ao tratamento que é dado ao descarte de lixos domésticos, eletrônicos, industriais na exposição “Você Sabia?”, que ocupa o Foyer do Teatro do Centro Cultural Usiminas. Por meio de diversos questionamentos, o artista chama a atenção para a conscientização ambiental e a importância da reciclagem. Leo Piló também assina a cenografia do Salão do Livro Vale do Aço.

Um dos apoiadores culturais desta edição, o Sesc em Minas levará ao Salão do Livro do Vale do Aço uma programação repleta de atrações para todas as idades. Confira abaixo:

RODA DE CONVERSA

O papo sobre sustentabilidade vai ganhar força com a Roda de Conversa “Vamos conversar sobre arte, inovação e sustentabilidade?”, no sábado (19/05), às 20h, no Café Literário do Centro Cultural Usiminas. Os convidados serão o arquiteto e cenógrafo Paulo Waisberg e o artista plástico que trabalha o conceito de reciclagem Rafael Sol,. O homenageado desta edição, Leo Piló, também reforça o debate, que será mediado pela analista técnico social do Sesc em Minas, Janaína Tábula.

BIBLIOTECA VOLANTE

A conscientização sobre importância de se preservar o meio ambiente também é temática abordada nas oficinas recreativas da Biblioteca Volante do Sesc, que estaciona no Jardim Literário do Salão do Livro Vale do Aço, de quarta a sexta-feira (16 a 18/05), das 8h às 16h. A unidade móvel do Sesc participa do Salão do Livro pela terceira vez consecutiva, e apresenta ao público visitante um acervo bibliográfico com mais de 6 mil títulos de diversos gêneros para consulta, como literatura brasileira, infanto-juvenil e infantil, além de revistinhas em quadrinhos e mangás. A visitação e participação das oficinas da Biblioteca Volante devem ser agendadas na Ação Educativa do Centro Cultural Usiminas.

MOSTRAS LITERÁRIAS

Os amantes das obras dos escritores brasileiros Millôr Fernandes e Paulo Leminski terão a oportunidade de conhecer um pequeno apanhado da produção dos autores nas mostras literárias também trazidas pelo Sesc. As exposições integram a programação permanente do Salão do Livro Vale do Aço e estarão abertas à visitação de 16 a 20 de maio (quarta-feira a domingo), na Tenda Literária e no Jardim Literário do Centro Cultural Usiminas.

CINE SESC

O Sesc também irá realizar quatro sessões do Cine Sesc, com exibição de curtas e longas metragens brasileiros e estrangeiros. Com sessões às 20h, de quarta-feira à sábado, (16 a 19/05), a programação traz os filmes “Pedaços de Pássaros”, “Catadores de Histórias”, “Solon”, “Vento Forte”, “Meu amigo Totoro” e “O mundo dos pequeninos”.

CINEMINHA LITERÁRIO

Outra atividade realizada pelo Sesc será o Cineminha Literário. No domingo (20/05), serão exibidos os curtas “Tudestória”, “Lipe, o vovô e o monstro” e “O melhor som do mundo”, às 11h. Ao meio-dia será a vez dos filmes “Astrogildo e a astronave”, “Parque Pesadelo” e o “Menino do dente de ouro”. A programação completa está no www.salaodolivrovaledoaco.com.br.

SALÃO DO LIVRO

Com 12 anos de trajetória literária e cultural, o evento já reuniu um público de mais de 350 mil visitantes, em média 30 mil pessoas a cada ano. O projeto surgiu de uma parceria entre Usiminas e a produtora cultural Paralelo 3 Projetos Especiais, com o apoio institucional da Câmara Mineira do Livro, para promover a interiorização da iniciativa e democratização da literatura e da cultura. Conta com o patrocínio da Usiminas para realização da programação cultural e da Feira do Livro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Em 2018, o Salão do Livro ganha força com o apoio cultural do Sesc-MG e do Sebrae-MG. O evento tem como apoiadores locais a prefeitura de Ipatinga, a Secretaria Regional de Educação (SRE), o SindComércio, o Shopping Vale do Aço e o Instituto Cultural Usiminas.

Serviço:

11º Salão do Livro Vale do Aço

16 a 20 de maio de 2018

Quarta à sexta-feira, das 8h às 22h | Sábado, das 9h às 22h | Domingo, das 10h às 18h

Inscrições para oficinas: (31) 98324 4860 (Claro)

Inscrições para o Seminário de Educação Empreendedora do SEBRAE

https://www.sympla.com.br/seminario-de-educacao-empreendedora__271166

Programação completa: www.salaodolivrovaledoaco.com.br