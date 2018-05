TERMINA PRAZO DA PESAGEM PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA EM FABRICIANO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Assistência Social, informa que o prazo para a pesagem “Família Atenta”, programa voltado para os beneficiários do programa Bolsa Família, termina nesta sexta-feira, (11). Desde o dia 10 de março o município realiza a pesagem entre crianças de 0 a 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes que recebem o beneficio. As famílias que ainda não fizeram a pesagem devem comparecer até a próxima sexta na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, entre 14h e 17h. No total, 4.259 famílias precisam fazer a pesagem no município, e cumprir o percentual de 80% de acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família. Até agora, cerca de 2.400 famílias participaram da pesagem, aproximadamente 60% do total de público alvo.

O Gerente de Programas Especiais, Laudenir Rodrigues, alerta que é muito importante que as famílias aproveitem os últimos dias e façam o procedimento. “Cerca de 1.850 famílias ainda não compareceram para fazer essa avaliação, o que compromete o município de cumprir a meta junto ao Governo Federal. Posteriormente, isso gera um bloqueio do beneficio deste usuário, pois ele não estaria cumprindo com os critérios para garantir o benefício”, afirma.

O objetivo do programa bolsa família é combater a fome e a miséria, e promover a emancipação das famílias de maior pobreza no país. Ele é destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de ate R$ 154,00 mensais, que associa a transferência do benefício financeiro ao acesso dos direitos sociais básicos – saúde, alimentação, educação e assistência social. Através do programa, o Governo Federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para famílias necessitadas.