TURISMO NO VALE VISITA RESERVA PARTICULAR DA CENIBRA

No último sábado (19), participantes do projeto Turismo no Vale conheceram o Projeto de Reintrodução de Aves Silvestres Ameaçadas de Extinção: o ‘Projeto Mutum”, desenvolvido pela Cenibra, desde 1990, na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Fazenda Macedônia.

Com o propósito de fomentar a observação de aves como potencial turístico regional, o Projeto Turismo no Vale participa de encontros e reuniões com a Secretaria de Turismo do Governo do Estado de Minas Gerais (Setur) e apoiou a realização do evento Vem Passarinhar MG que, em outubro passado, levou quase 100 pessoas de todo o Estado ao Parque Estadual do Rio Doce. A atividade, internacionalmente conhecida como birdwatching, vem a cada dia ganhando mais adeptos no Vale do Aço, graças ao trabalho inicial desenvolvido pela Associação de Amigos do Parque Estadual do Rio Doce e, principalmente, ao trabalho conjunto realizado através do Projeto Turismo no Vale, desde 2016.

PROJETO MUTUM

O trabalho é realizado por meio de um acordo de cooperação técnica e científica entre a Empresa e a Sociedade de Pesquisa do Manejo e da Reprodução da Fauna Silvestre (Crax), entidade não governamental sediada em Contagem, Minas Gerais. Este acordo prevê a reintrodução de espécies de aves silvestres ameaçadas de extinção em seu habitat natural. Trata-se de um trabalho inovador tanto no Brasil quanto no exterior, já que contempla não só a proteção ou criação em cativeiro de animais ameaçados, mas também a sua recondução ao ambiente de origem.

A iniciativa possibilitou a soltura do Mutum-do-sudeste (Crax blumembachii), do Macuco (Tinamus solitarius), da Capoeira (Odontophorus capueira), do Jaó (Crypturellus n. noctivagus), do Inhambuaçú (Crypturellus obsoletus), do Jacuaçú (Penelope obscura bronzina) e da Jacutinga (Aburria jacutinga). As espécies reintroduzidas são monitoradas periodicamente na área de soltura e arredores, de modo a obterem-se dados relativos à adaptação, dispersão, reprodução, predação e quantificação de indivíduos.