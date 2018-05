ÚLTIMO FÓRUM POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SERÁ EM IPATINGA

Ipatinga sediará o último encontro regional do Fórum Técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua. O evento, que havia sido adiado, será realizado nos dias 9 e 10 de maio. As inscrições podem ser feitas pela internet, até o dia 7, às 15 horas, ou presencialmente no local do encontro.

O fórum é realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em parceria com o Poder Executivo e diversas entidades da sociedade civil. O objetivo é coletar sugestões dos cidadãos para elaborar um plano de metas e ações para implementar a Política Estadual para a População em Situação de Rua, instituída pela Lei 20.846, de 2013.

No dia 9, às 8 horas, haverá a Roda de Conversa com a População em Situação de Rua, no Centro Pop (Rua Pouso Alegre, 34 – Centro). Ali, integrantes da comissão organizadora e aqueles já inscritos no fórum dialogam com pessoas que estão em situação de rua no município, buscando relatos sobre seus problemas, para conhecer mais bem as características específicas do grupo.

Essa conversa ajuda a entender a realidade dessas pessoas. Elas também ouvem explicações sobre o fórum e são convidadas a participar dos grupos de trabalho, no dia seguinte.

Divididos por eixos temáticos, os participantes do grupo discutem assuntos como saúde e assistência, emprego e geração de renda, moradia e segurança alimentar e nutricional. Todos podem opinar e apresentar propostas para melhorar a situação dessa parcela da população. Esse encontro será dia 10, de 8 às 17 horas, na Arena de Oração (Rua Pedra Bonita, 340 – Bairro Iguaçu).