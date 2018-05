ÚLTIMOS DIAS PARA SE INSCREVER NO EMPRETEC IPATINGA

Até o dia 21 de maio, próxima segunda-feira, o Sebrae Minas recebe as inscrições para o Empretec Ipatinga. O seminário ocorre de 4 a 9 de junho e é uma metodologia de ensino inovadora, desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de estimular o comportamento empreendedor.

O Empretec consiste numa capacitação intensiva, realizada em seis dias de imersão, com dedicação exclusiva. Ministrado no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, com duração de 60 horas, o programa abrange atividades desafiadoras que simulam o dia a dia de um gestor de empresas. O seminário é ideal para empresários e empreendedores que pretendem criar, ampliar ou melhorar seu desempenho nos negócios.

Os interessados em participar das entrevistas devem entrar em contato com o Sebrae Minas, através do telefone (31) 3830-3300, ou pelo site www.empretecsebraeminas.com.br.