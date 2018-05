ÚLTIMOS DIAS PARA SE INSCREVER NO PRÊMIO SESI DE LITERATURA

Até o próximo dia 18 de maio estão abertas as inscrições para o 5º Prêmio Sesi de Literatura. O Prêmio é uma iniciativa do Sesi/MG que tem como objetivo reconhecer o talento literário do trabalhador da indústria promovendo sua inteligência, criatividade e sensibilidade. A inscrição é gratuita.

O Prêmio abrange duas categorias: prosa pra quem é de histórias e verso pra quem é de poesia. A temática é livre e podem participar tanto os trabalhadores da indústria como os seus dependentes diretos e os jovens aprendizes estudantes do Senai. Cada candidato poderá participar, representando sua indústria, em uma única categoria e com apenas um texto literário.

Todo ano o Sesi seleciona 15 autores de cada categoria para concorrer aos primeiros prêmios. Os 30 autores selecionados têm os seus textos publicados no livro Sesi Literatura em Prosa e Verso, que é lançado no dia da premiação com direito a sessão de autógrafos e uma linda festa que acontecerá no dia 5 de agosto de 2018, no palco do Teatro SesiMinas em Belo Horizonte.

Os prêmio para cada categoria são de 6 mil para os vencedores, 4 mil para os segundo colocados e 3 mil para os terceiros.

Além disso, os autores selecionados são convidados para estar com a equipe de cultura do Sesi por dois dias em BH, para uma rica programação cultural literária, incluindo o Sarau na Academia Mineira de Letras, parceira do prêmio e responsável pela escolha dos textos premiados.

Para Rute Assis, gerente de cultura do Sistema Fiemg, o projeto de aliar a cultura e, especificamente, a literatura como formas de aumentar a competitividade do industriário está alinhado com o objetivo de aumentar a competitividade da indústria em nosso estado.

“O esforço feito ao longo das edições do Prêmio Sesi de Literatura visa trazer mais qualidade de vida e, principalmente, aumentar a capacidade crítica, analítica e, consequentemente, produtiva de nossos trabalhadores, uma vez que um funcionário melhor preparado e consciente tende a produzir mais e melhor,” finalizou.

Informações:

Período de inscrições: até 18 de maio de 2018

Quem pode participar:

– Trabalhadores das indústrias do estado de Minas Gerais e seus dependentes diretos (filhos/cônjuges), maiores de 14 anos;

– Estagiários e jovens aprendizes podem participar desde que os mesmos possam comprovar vínculo contratual em vigência considerando a data de realização do evento de premiação do 5º Prêmio Sesi de Literatura.

Como se inscrever: O candidato deverá redigir seu texto em uma das duas categorias do 5º Prêmio Sesi de Literatura – Prosa ou Verso.

Mais informações: http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/premio-sesi-literatura