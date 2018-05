UNILESTE REALIZA SEMANA DA ENFERMAGEM

Entre os dias 14 e 17 de maio, o curso de Enfermagem do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) realiza a 18ª Semana da Enfermagem com o tema “Violência e suas interfaces”. A abertura será no dia 14, a partir das 19h, no Teatro João Paulo II, com uma mesa-redonda aberta ao público e com inscrição gratuita.

A Semana tem como objetivo promover o diálogo entre diferentes instituições que integram a rede de atenção à violência na Região. Com a participação de professores e egressos da Instituição e convidados, os participantes poderão se aprofundar nos temas multidisciplinares ligados à violência, que serão abordados por meio de curso e minicursos, mesas-redondas e palestras. As inscrições podem ser realizadas no link: https://sistemas.unileste.edu.br/cursos_capacitacao.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem do Unileste, Aline de Barros, a escolha do tema envolve um dos grandes desafios no âmbito da saúde pública. “Precisamos nos aproximar e debater as situações de violência em suas múltiplas dimensões, visando à organização de uma rede assistencial efetiva, protetiva e comprometida socialmente, sendo que os nossos alunos egressos, em formação profissional, sejam sujeitos fundamentais para o fortalecimento dessas ações no dia a dia”, aponta.

Durante a programação, o evento abordará temas que favorecem a formação profissional ao abordar a assistência de enfermagem pré-natal, em hemoterapia, na triagem neonatal, diagnóstico por imagem, programa de melhoria da qualidade da atenção básica, manejo básico de feridas, suporte avançado de vida e assistência de enfermagem no acompanhamento da criança.

Como fechamento da semana, os estudantes do curso de enfermagem poderão participar também do debate acerca dos desafios após a formação profissional e ingresso ao mercado de trabalho. Com a participação de cinco enfermeiros, a mesa “E aí, formei!” procurará auxiliar os futuros enfermeiros ao abordar perspectivas, mercado, fragilidades e áreas de atuação dentro da Enfermagem.

Programação

14/05 (segunda-feira)

19h | Teatro João Paulo II – Campus Coronel Fabriciano

Mesa-redonda: Violência e suas interfaces: diferentes óticas

Convidados: Aline de Barros, Loren Costa, Anderson Aquiles, William Trevizani e Angélica Bastos

15/05 (terça-feira)

19h | Sala E-301 – Campus Ipatinga

Curso: Assistência de enfermagem no pré-natal

Ministrante: Tatiana de Mendes

19h | Sala E-302 – Campus Ipatinga

Minicurso: Assistência de enfermagem em hemoterapia

Ministrante: Kênia Boy

19h | Sala E-307 – Campus Ipatinga

Minicurso: Diagnóstico por imagem para enfermeiros

Ministrante: Julia Carneiro

19h | Sala C-209 – Campus Ipatinga

Minicurso: Assistência de enfermagem na triagem neonatal

Ministrante: Sirley Rodrigues

19h | Auditório Dom Lélis Lara – Campus Ipatinga

Palestra: Programa de melhoria da qualidade da Atenção Básica – PMAQ

Ministrantes: Karinna Russo de Oliveira; Michelle Rodrigues; Nilcineia Andrade

16/05 (quarta-feira)

19h | Sala E-301 – Campus Ipatinga

Curso: Assistência de enfermagem no pré-natal

Ministrante: Tatiana de Mendes

19h | Sala E-202 – Campus Ipatinga

Minicurso: O enfermeiro no manejo básico de feridas

Ministrante: Aline de Barros

19h | Laboratório de Semiologia e Semiotécnica – Campus Ipatinga

Minicurso: Suporte avançado de vida

Ministrante: Wiliam Moraes

19h | Sala E-302 – Campus Ipatinga

Minicurso: Assistência de enfermagem no acompanhamento da criança

Ministrante: Thamara Campos

17/05 (quinta-feira)

19h | Auditório Dom Lélis Lara – Campus Ipatinga

Mesa-redonda: E aí, formei!

Ministrantes: Ana Carolina Cardoso; Silmeia Saraiva; Karoliny Pavione; Charlles Soares e Camila Servergnini