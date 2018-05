UNILESTE SEDIA ENCONTRO SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), sedia no dia 22 de maio, encontro para instituir o Fórum de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Colar Metropolitano do Vale do Aço. O evento, que ocorrerá das 13h às 17h30 no Teatro João Paulo II, campus Coronel Fabriciano, tem como objetivo fomentar o debate e ações sobre os direitos e importância da inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs) no mercado de trabalho. Aberto ao público e gratuito, os interessados em participar podem se inscrever por meio do link: http://sistemas.unilestemg.br/cursos_capacitacao.

Para Denise Matias, coordenadora do Núcleo de Educação Inclusiva (Nei) do Unileste, apoiar o evento significa ampliar as discussões no meio acadêmico e social sobre os direitos e a igualdade de oportunidades da pessoa com deficiência. “O debate torna-se relevante por possibilitar aos estudantes do Unileste a tomada de consciência sobre a necessidade da inclusão no âmbito escolar, profissional, cultural e social, promovendo assim, o respeito à diversidade e à singularidade de cada sujeito, além de provocar reflexões teóricas sobre as condições profissionais que se encontram inseridas às pessoas com deficiência”, aponta.

A iniciativa contará com a preleção de palestras sobre o protagonismo e os desafios da inserção de PCDs no ambiente profissional, a apresentação do regimento interno e princípios para aprovação, eleição da coordenação regional e divulgação das ações. Desse modo, o Fórum abre espaço para discussão e elaboração de propostas de cidadania para além do cumprimento da Lei nacional (nº 8.213/91), que estabelece a obrigatoriedade do processo de inclusão de PCDs no quadro geral de funcionários. Dessa forma, a comissão procura meios de valorização, oportunidades e crescimento de vivência e convivência autônoma em sociedade.

INSTITUIÇÃO DO FÓRUM

A idealização do Fórum de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência do Colar Metropolitano do Vale do Aço surgiu a partir da necessidade de criar um espaço coletivo, democrático, participativo e permanente para a discussão e realização de ações relevantes às questões ligadas à pessoa com deficiência. Nesse cenário, a PCD torna-se protagonista para definir suas necessidades essenciais para viver de forma autônoma e independente por meio da sua valorização e competência através de oportunidades, criando processos de convivência com a diferença e crescimento para todos, no contexto da diversidade.

