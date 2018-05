USIMINAS ABRE VAGAS PARA JOVENS PROFISSIONAIS

A Usiminas está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa Jovens Profissionais 4.0. A iniciativa tem o objetivo de desenvolver profissionais com uma visão ampla da empresa e que, após o período do programa, possam atuar de forma estratégica, com foco em inovação, novas tecnologias, melhoria de processos etc.

O programa tem duração de dois anos, durante os quais os selecionados irão conhecer todas as frentes de atuação da Usiminas – siderurgia, mineração, bens de capital, transformação do aço e logística. Eles também participarão de treinamentos específicos dentro dos pilares de gestão da empresa – Pessoas, Clientes e Resultados – e, após o período preparatório, serão direcionados para as áreas onde irão atuar de forma fixa. Ao todo são 30 vagas para empresas Usiminas localizadas em Belo Horizonte, Ipatinga (MG), Itatiaiuçu (MG), Cubatão (SP), Guarulhos (SP), São Paulo e Porto Alegre.

Podem participar do processo profissionais de nível superior*, graduados entre julho de 2016 e julho de 2018. É necessário ter proficiência em inglês e disponibilidade para viagens e mudança. As inscrições devem ser feitas diretamente no site da Usiminas – www.usiminas.com – até o dia 11 de junho. O processo seletivo é composto por provas online de inglês, lógica; dinâmica de grupo e entrevistas. Após o processo seletivo, as atividades na Usiminas iniciarão em setembro.

*FORMAÇÕES

Administração

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Economia

Estatística

Engenharia de Automação

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia de Materiais

Engenharia Mecânica

Engenharia Mecatrônica

Engenharia Metalúrgica

Engenharia de Minas

Engenharia de Produção

Engenharia Química

Engenharia de Sistemas

Matemática