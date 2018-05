USIMINAS REALIZA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

A Usiminas encerrou, no último dia 11, o curso de especialização em “Utilização de minério de ferro na Siderurgia”. A ação integra a política da empresa de ofertar conhecimento técnico ao mercado e contou com a participação de 20 profissionais, entre colaboradores da Usiminas, Aperam, Gerdau, Vale, AM Tubarão, AM Monlevade, Bemisa, J. Mendes e alunos das faculdades Pitágoras e Unileste.

Durante os cinco dias de treinamento foram abordados conceitos relativos à avaliação de minérios de ferro para sinterização e apresentadas técnicas de controle operacional das sinterizações e altos-fornos da Usiminas, entre outros temas. Os participantes tiveram ainda a oportunidade de visitar a Usina de Ipatinga e conhecer de perto todo o processo das áreas de Redução.