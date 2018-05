USIMINAS RECEBE PRÊMIO EXCELÊNCIA DA MOTO HONDA

A Usiminas participou, no dia 18 de maio em Manaus, do Encontro de Fornecedores realizado pela Moto Honda da Amazônia. Durante o evento, a fábrica de motos premiou os fornecedores que mais se destacaram em 2017 em suas áreas de atuação.

A Usiminas, representada pelo diretor executivo da Usina de Ipatinga, Roberto Maia, foi premiada em duas categorias: “Excelência em Qualidade e Entrega” e “Excelência Industrial”. A Honda reconhece os parceiros com base no cumprimento das metas anuais, estimulando-os a aprimorar os bons resultados. Nesta edição foram considerados os critérios de qualidade, entrega, atendimento, custos, preservação do meio ambiente e desempenho em divisão de peças, entre outros.

Roberto Maia, disse que o reconhecimento da Honda reafirma o compromisso da empresa. “A Usiminas produz um dos aços mais nobres do Brasil e nosso compromisso vai muito além da venda do produto, investimos no desenvolvimento e na assistência técnica de qualidade aos nossos clientes. É este comprometimento que nos faz referência no mercado do aço”, enfatiza.

USIMINAS MECÂNICA

A Usiminas Mecânica também comemora um novo reconhecimento pelo seu trabalho. A empresa recebeu, no dia 17 de maio em Belo Horizonte, o Prêmio Destaques da Construção Civil-Imec. Em sua 16ª edição, a premiação oferecida pelo Instituto Mineiro de Engenharia Civil (Imec) tem como objetivo homenagear pequenas, médias e grandes empresas, pela inovação, especialização e qualidade dos bens e materiais de construção.

O diretor da Usiminas Mecânica, Heitor Takaki, falou da satisfação da empresa em receber o prêmio. “A Usiminas Mecânica é uma empresa de Bens de Capital de grande referência no Brasil, com atividades também no exterior, e para nós é uma alegria termos nosso trabalho reconhecido”, afirma Takaki.

Para definir as empresas, o Imec leva em consideração os processos construtivos, a performance dos equipamentos e máquinas e a qualidade e experiência em prestação de serviços de engenharia.