VACINAÇÃO CONTRA GRIPE PROSSEGUE EM TIMÓTEO

A Prefeitura de Timóteo, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, divulgou na segunda-feira (14), o resultado do Dia “D” da Campanha de Vacinação contra Gripe em Timóteo, realizada no último sábado. Na ocasião, foram vacinados 1067 pessoas do público alvo. A vacinação prossegue até o dia 01 de junho.

A Secretaria de Saúde colocou em campo uma equipe de 85 funcionários e quatro veículos para o atendimento nas nove unidades de saúde, que funcionaram de 8h às 17h. De acordo com os dados, cerca de 42% da população prioritária foram vacinadas até agora. A meta é vacinar 90%, totalizando cerca de 15.823 usuários.

O público de maior índice de vacinação foi o de idosos e crianças menores de 5 anos. O grupo que até o momento apresenta um baixo índice de vacinação é o dos professores e gestantes. Vale ressaltar que a vacinação é a melhor forma de prevenir a doença. E lembrar que a infecção pelo vírus da gripe pode até levar o indivíduo à morte.