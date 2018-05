VALE DO AÇO INICIA SEMANA SOB MEDIDAS EMERGENCIAIS

Na Região Metropolitana do Vale do Aço, diversos setores iniciam esta segunda-feira (28) com medidas emergenciais, em função da crise de desabastecimento gerada pela greve dos caminhoneiros. As aulas na rede pública e privada, incluindo os cursos universitários, continuam suspensas. O transporte coletivo urbano continua com horários reduzidos. A Usiminas e Cenibra se encontram em regime contingencial, registrando enormes prejuízos.

ESCOLAS

Não haverá aulas nesta segunda-feira nas escolas Sesi e Senai do Vale do Aço, integrantes do sistema Fiemg. A medida objetiva garantir a segurança dos alunos. A Fiemg está acompanhando os desdobramentos dos acontecimentos e novas informações sobre a retomada das atividades letivas em suas unidades serão repassadas através de seus canais de comunicação.

No Colégio São Francisco Xavier, em Ipatinga, também não haverá aulas nesta segunda-feira.

HOSPITAIS

O Hospital Márcio Cunha (HMC), o maior de toda a região, vem enfrentado dificuldades para abastecimento de insumos hospitalares, alimentos e manutenção das equipes e plantões. Para minimizar os impactos aos seus usuários, os gestores da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) – mantenedora do hospital – com pleno apoio da Usiminas, está funcionando sob plano de contingência.

No HMC, foram suspensos as cirurgias e procedimentos eletivos, visando direcionar os recursos para atendimento aos procedimentos de urgência e emergência. Parte dos funcionários das áreas administrativas estão trabalhando no sistema de home-office, visando o racionamento de refeições, que são priorizadas para os pacientes internados. As medidas foram estendidas a outros hospitais da FSFX, o Carlos Chagas de Itabira e o Hospital de Cubatão.

A solenidade de lançamento do Projeto Mimo do HMC, prevista para amanhã, às 19h, no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, também foi suspensa. Nova data deverá ser agendada, após o fim a crise.