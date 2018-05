VALE DO AÇO PEDE SOCORRO. HMC PODE FECHAR AS PORTAS NO DOMINGO

Se a grave crise de abastecimento não findar até domingo, o Hospital Márcio Cunha (HMC) – o maior do Leste de Minas Gerais – pode fechar as suas portas por falta de medicamentos, insumos e gêneros alimentícios. O alerta foi dado pelo médico Mauro Oscar Souza Lima, superintendente do HMC, na reunião extraordinária da Agenda de Convergência, realizada na tarde desta terça-feira (29), na Fiemg Vale do Aço, em Ipatinga. O precário funcionamento atual das três empresas âncoras da Região Metropolitana, Aperam, Cenibra e Usiminas, se prosseguir o desabastecimento trará graves consequências para a economia regional e o desemprego a médio e a longo prazo.

Integrantes da Agenda de Convergência se reuniram hoje pela manhã com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros e se inteiraram das dificuldades dos agentes de segurança em inibir a paralização dos caminhoneiros, mesmo após o acordo da categoria com o Governo Federal. Isso porque a população do Vale do Aço ainda não percebeu que o justo movimento classista, passou a ser utilizado com objetivos políticos. “A sociedade precisar dar apoio às forças de segurança para que possam cumprir a lei, evitando o colapso total com o desabastecimento.”, ressalta o vice-presidente estadual da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Luciano Araújo.

EMPRESAS COMPROMETIDAS

“Se as empresas âncoras regionais, que trabalham no momento sob contingenciamento, vierem a paralisar totalmente suas atividades por falta de insumos e matéria-prima, os impactos na economia serão sentidos no mínimo por um ano. Isso comprometerá empregos e recolhimento de impostos, dificultando ainda mais a recuperação econômica do Vale do Aço.” – sinaliza o presidente regional da Fiemg, Flaviano Gaggiato.

“Até as obras de duplicação da BR-381 estão sendo afetadas, com a falta de cimento e combustível para as máquinas e transporte dos operários”. As empreiteiras tocam as obras em ritmo mínimo de atividades.” – lembra Gaggiato.

COMÉRCIO

O presidente da Associação Comercial de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, e o presidente da CDL, José Carlos Alvarenga citaram os sérios reflexos no comércio da cidade. “O movimento caiu extraordinariamente e os comerciários encontram dificuldades para chegar aos locais de trabalho.” – assinala Zambaldi.

Alvarenga lembra que no início da greve dos caminhoneiros os comerciantes apoiaram e acharam justas as reinvindicações. “Só que o movimento agora é político. “Em razão disso, estamos sem mercadorias e clientes.” – cita o presidente da CDL de Ipatinga.

O presidente da Associação Comercial e da CDL de Coronel Fabriciano, Ismá Canedo, pede o envolvimento da Maçonaria, Rotarys e Lions Clubes na sensibilização da sociedade regional sobre o caos que vem sendo promovido pelos grevistas em um movimento a princípio justo e agora com contornos nitidamente políticos.

CAOS NA SAÚDE

O superintendente do Hospital Márcio Cunha, Mauro Oscar Souza Lima, alertou que o atendimento aos pacientes, hoje contingenciado à oncologia, hemodiálise e pronto-socorro pode ser suspenso no próximo domingo. “Temos dificuldade em receber medicamentos e insumos, uma vez que os caminhoneiros impedem o carregamento dos caminhões nas distribuidoras em São Paulo. Criamos no HMC um gabinete de crise e implantamos um plano de contingência. Porém nossos recursos se esgotarão até domingo se não houver a reposição dos estoques.“ – cita. O plano de contingenciamento prevê, em caso extremo, a suspensão de novos atendimentos e a alta dos pacientes que puderem serem tratados em casa. Os pacientes mais graves serão mantidos internados, no entanto, com o risco de óbito por falta de medicamentos e insumos.