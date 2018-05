VALE DO AÇO RECEBE DESAFIO MAKER

Em parceria com o Sebrae Minas, a Unileste, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais (Sedetecs) e a Biominas Brasil trazem para o Vale do Aço o Biomaker Battle, competição científica em Ciências da Vida. O evento ocorre no próximo sábado (19), de 8h30 às 18h, na Unileste – Campus Ipatinga. As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de maio.

O Biomaker Battle visa gerar visibilidade para a qualidade da produção de trabalhos científicos, bem como criar oportunidades para a aplicação prática dos projetos e pesquisas na criação de soluções inovadoras nas áreas de saúde humana, digital health, saúde animal, agronegócio e meio ambiente.

O desafio busca mostrar como é possível levar as pesquisas e os projetos desenvolvidos dentro das universidades para o mercado. A iniciativa criada pela Biominas Brasil tem o objetivo de criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e à inovação dentro das universidades, aproximando a academia do setor privado, por meio do Movimento Maker, que é a versão tecnológica da cultura Faça-Você-Mesmo (Do It Yourself). A cultura maker, aplicada à área de ciências da vida, tem o propósito de empoderar o pesquisador, dando novo sentido e protagonismo para o seu trabalho científico.

A realização do Biomaker Battle fortalece a cultura empreendedora e de inovação e a utilização do conhecimento científico, tecnológico e cultural produzido no Vale do Aço, em prol do desenvolvimento socioeconômico da região e do país.

O BIOMAKER BATTLE

Serão selecionados participantes individuais e equipes que passarão por workshops de curta duração e mentorias rápidas com especialistas. As equipes serão desafiadas a usar o conteúdo dessas atividades para construir um modelo de aplicação da sua pesquisa na resolução de um problema que afeta uma ou mais áreas de ciências da vida. No final do dia, cada equipe fará uma apresentação rápida com as principais informações que demonstram o potencial do seu projeto ou pesquisa para uma banca de avaliadores que escolherá a equipe vencedora.

SOBRE A BIOMINAS BRASIL

A Biominas Brasil é uma instituição especializada em soluções para negócios em ciências da vida. Com atuação nacional e internacional, tem em seu core business iniciativas voltadas ao empreendedorismo e à inovação. Atua no desenvolvimento de projetos que contemplam todas as etapas do negócio, da ideação à expansão, por meio de suas três áreas de negócios: Empreendedorismo, Consultoria e Relacionamento.

Serviço:

Data: 19 de maio de 2018

Local: Unileste ((Rua Bárbara Heliodora, 725, Bom Retiro)

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQMR8WQCZP7HIoBbzNrP5ZIAM1NEEVzqlyGWWlgBtYfsiOFA/viewform

Informações: http://bit.ly/biomakerbattlevaledoaco

Investimento: A inscrição é gratuita. Para os selecionados, será cobrado uma taxa de R$10,00