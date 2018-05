VEREADORES MIRINS TOMAM POSSE EM IPATINGA

Tomaram posse na noite da última quarta-feira (9), em solenidade realizada no plenário da Câmara Municipal de Ipatinga, 19 estudantes que foram eleitos vereadores mirins no ano passado. Eles assumem o segundo mandato da 6ª Legislatura da Câmara Mirim, que vai até o mês de outubro.

Prestigiada por professores e diretores de várias escolas, familiares e amigos dos novos vereadores mirins, a sessão de posse contou ainda com a eleição da Mesa Diretora. Pela segunda vez consecutiva, um aluno do Colégio São Francisco Xavier foi eleito presidente do parlamento jovem. Matheus Silva Santana Santos, da Chapa 3, passa a ocupar o cargo que era da estudante Luisa de Moura Morais, que também participou da solenidade desta quarta-feira.

Os demais membros da nova Mesa Diretora da Câmara Mirim são: a vice-presidente Amanda Soares Barbosa, da Escola Municipal Padre Cícero, a 1ª secretária Thammara Janny Mendes Marinho, da Escola Estadual Sônia Maria Silva Gomes, e a 2ª secretária Júlia Oliveira da Silva, da Escola Estadual Wilson Alvarenga.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Osimar Barbosa – Masinho, salientou em seu discurso os principais objetivos do projeto Câmara Mirim, iniciado em 2007. “Além de promover a interação da Câmara com a sociedade e as escolas, a iniciativa tem como objetivo contribuir para a promoção da cidadania e permitir aos estudantes compreenderem melhor o papel do Legislativo”.

Masinho lembrou que projetos de iniciativa de vereadores mirins chegaram a se tornar lei no município de Ipatinga. “Fico feliz de ver os jovens interessados na política e inteirados com os problemas da nossa cidade. Assumo o compromisso com vocês de que trabalharemos juntos para garantir maior desenvolvimento e crescimento para o nosso município. Ipatinga precisa de vocês”, afirmou o presidente da Câmara, se dirigindo aos novos vereadores mirins.

Também presente à posse, a vereadora Cassinha Carvalho destacou a importância da leitura e dos estudos na vida dos jovens. “Eu trilhei caminhos que me trouxeram até esta tribuna. Hoje, estou vereadora, mas eu sou educadora, professora e advogada. A educação é a única saída. Então, o conselho que dou para vocês, de amiga e colega vereadora, é: leiam, estudem e se informem. A educação é um direito dos jovens, mas também é um dever. Não adianta nada eu querer passar um conteúdo e vocês não quererem aprender. Se deu certo para mim, vai dar para vocês também”.

Emocionado e vibrando com sua eleição a presidente da Câmara Mirim, o estudante Matheus Silva também usou a tribuna para discursar. “Quero agradecer muito a vocês por seus votos e pela confiança. Vamos sempre procurar nos unir, com um objetivo único, que é ajudar a quem precisa. Espero que esse mandato seja incrível e cheio de oportunidades para que a gente possa deixar a nossa marca nessa cidade que a gente tanto ama”.