4ª FEIRA DE TURISMO DO VALE DO AÇO LANÇA EDITAL PARA OCUPAÇÃO DE ESTANDES

Estão abertas as inscrições para interessados em participar como expositores da 4ª Feira de Turismo do Vale do Aço. O evento, realizado desde 2015 nas dependências do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga (MG), é uma iniciativa do projeto Turismo no Vale e tem o objetivo de valorizar, divulgar e comercializar os produtos e serviços associados ao turismo, bem como apresentar uma programação cultural repleta de atrações com grupos regionais, oficinas e palestras, visando à capacitação e qualificação dos profissionais do setor.

Até o dia 12 de julho, interessados em ocupar um dos onze estandes ou uma das quatro tendas da praça de alimentação no evento podem enviar propostas seguindo os critérios previstos no Edital da 4ª Feira de Turismo do Vale do Aço, disponível no site www.turismovaledoaco.com.br. A documentação necessária para participação da seleção deve ser entregue no Centro Cultural Usiminas, localizado na Avenida Pedro Linhares Gomes, n° 3900 – Shopping do Vale do Aço, de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, ou postada pelos Correios.

A Coordenadora do Projeto Turismo no Vale, Ana Cleide dos Santos, destaca que a cada ano o evento tem crescido e alcançado mais pessoas. “A 4ª Edição da Feira de Turismo está sendo planejada com todo profissionalismo e competência e terá uma dimensão ainda maior do que as anteriores, com enfoque em temas e atividades que visam debater e fomentar as vocações turísticas regionais, promover formação aos empreendimentos do trade, além de mostrar os talentos e oferecer integração e entretenimento à comunidade do Vale do Aço”, declara.

A Diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, salienta a importância de sediar um evento de tamanha importância nas dependências do Centro Cultural Usiminas. “O Instituto Cultural Usiminas participa ativamente da vida turística da nossa Região uma vez que somos um grande promotor e indutor de eventos variados. Dessa forma, nada mais coerente que abrirmos as portas do Centro Cultural para receber atividades tão importantes para o fomento turístico, cultural e econômico do Vale do Aço”, declara.

Poderão expor produtos na 4ª Feira de Turismo do Vale do Aço empresas, associações, sindicatos, cooperativas e iniciativas jurídicas ligadas ao turismo nos segmentos de artesanato, comidas e/ou bebidas artesanais, produtos turísticos da região, literatura regional e iniciativas culturais. Para o setor alimentício, poderão concorrer condôminos que integram a praça de alimentação do Shopping Vale do Aço.

Serviço:

Inscrições para edital da 4ª Feira de Turismo Vale do Aço: até 12/07/2018, quinta-feira

Feira de Turismo do Vale do Aço: de 26 a 29 de setembro

Local: Centro Cultural Usiminas

Mais informações: 31.3822.3031