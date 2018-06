ANÁLISE DE DADOS: COMO ELA AJUDA A SUA EMPRESA A CRESCER

Quem são os seus clientes? As empresas precisam conhecer muito bem o mercado e seus principais consumidores. Se informação é poder, quanto mais dados a respeito de seus clientes, maior é o potencial da sua empresa para se destacar no mercado.

A experiência do usuário vai desde o momento em que ele conhece a marca até depois que adquire um produto. O objetivo da experiência é fidelizar o cliente e o banco de dados auxilia nessa questão.

Todas as informações sobre o seu público são importantes para você. Com um cadastro de dados é possível conhecer os perfis e direcionar produtos e campanhas que satisfaçam as necessidades desses consumidores.

Quer mandar uma mensagem no aniversário? Pergunte a data de nascimento no cadastro. Você aprende assim a faixa etária do seu público podendo trabalhar a linguagem correta.

AUTOMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

Provavelmente você já ouviu falar em CRM. A Gestão de Relacionamento com os Clientes (CRM – Customer Relationship Management), é um software que permite acompanhar todas as interações com clientes (atuais e futuros).

Simplificando, imagine uma tabela, onde você tem informações como nome, histórico de compras, e-mail, número de telefone ou outros tipos, mas não é meramente uma planilha do Excel. Acompanhar manualmente as interações de um ou dois clientes é possível, mas e de centenas? Você irá gastar o dia todo apenas tentando acompanhar em vez de realmente administrar seus negócios.

Segundo a Salesforce, uma empresa americana de software on demand, as aplicações de CRM podem ajudar a aumentar as vendas em até 29%, a produtividade de vendas em até 34% e a precisão da previsão de vendas em 42%.

Gerenciar dados é um processo complexo que demanda devida seriedade, pois é um fator decisivo que pode levar a empresa ao sucesso. O CRM analisa dados de diversos consumidores, tudo automaticamente para que você possa se concentrar no crescimento do seu negócio.

Esses dados podem ser cruzados de inúmeras formas, de acordo com os objetivos do departamento em questão. Por isso o CRM é recomendado mesmo para pequenas empresas, afinal todas querem crescer.

VANTAGENS PARA O SETOR DE VENDAS

O banco de dados dos clientes comunica diretamente com o departamento financeiro da empresa. Um setor de vendas que conhece o cliente é um setor mais efetivo, pois não precisa perder tempo buscando dados sobre o consumidor para auxiliá-lo.

Dados organizados auxiliam o departamento de vendas, que, por sua vez, gera melhores desempenhos em suas negociações. E o resultado desse processo é notado através do aumento da receita.

O trabalho desenvolvido através de análises, garante que a experiência do cliente com a marca seja a melhor possível. Todos esses dados vão nortear suas ações, aumentando de maneira significativa o retorno sobre os investimentos.

FAÇA O QUE É IDEAL PARA CADA CONSUMIDOR

Ao conhecer o perfil do seu cliente, você vai saber exatamente a maneira como deve tratar cada um. Há usuários que preferem um contato constante e outros menos frequência. Segmente seus clientes de acordo com critérios que sejam relevantes para a sua empresa.

O banco de dados de clientes é um ótimo investimento, mas é necessário investir nas informações prestadas. Se você não fizer nada, não passará de informações armazenadas no seu computador. Caso o cliente utilize um serviço específico, mostre como obter melhores resultados com ele. E se o usuário está com baixa atividade, incentive-o a ver as últimas novidades com um e-mail marketing.

Mesmo que o seu negócio ainda não faça vendas online, apenas com seu website já é possível monitorar atividades e capturar esses dados. O importante é estudar essas informações e transformá-las em conhecimento para a empresa. Surpreender seu cliente oferecendo o que ele procura, irá impactar positivamente o seu negócio.