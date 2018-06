APERAM APOIA PROJETO DA FUNDAÇÃO VOVÔ JOÃO AZEVEDO

Através dos recursos do Edital de Projetos da Fundação Aperam Acesita, a Fundação Vovô João Azevedo, instituição que é mantida pela empresa Pedreira Um Valemix, acaba de adquirir novos computadores para ampliação do programa Cidadania Digital, que atende 140 alunos de escolas regionais e é focado em educação e tecnologia.

O projeto que é realizado no laboratório de informática da instituição, tem como propósito democratizar o acesso da comunidade à internet, viabilizando a realização de pesquisas e trabalhos escolares para os estudantes. Os usuários do projeto se beneficiam ainda de cursos on-line gratuitos e do Plantão Digital, para esclarecer dúvidas de informática.

Realizado desde 2005, na sede da instituição que fica no bairro Cachoeira do Vale, em Timóteo, o projeto Cidadania Digital vem contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade do aprendizado dos alunos das escolas estadual e municipal localizadas no bairro e demais pessoas da comunidade. Segundo observa a coordenadora da Fundação, Maria Aparecida Martins, “O projeto consegue aliar três frentes, a de inclusão digital, a formação profissional e a educação”, enumera. Ela ainda destaca que o projeto reduz a desigualdade social por favorecer o acesso à informação e ao conhecimento à todos, com os mesmos conteúdos e recursos. “Além do mais, conseguimos reunir diversas iniciativas nesse projeto que atraem e despertam na comunidade grande interesse pelo universo virtual”, completa Aparecida.

De acordo com a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Neide Barbosa, iniciativas como o projeto Cidadania Digital geram o fortalecimento das organizações e comunidades. “A Fundação Aperam Acesita, por meio do Edital, contribui para promover o desenvolvimento da nossa região. Ficamos muito felizes quando vimos os trabalhos sendo desenvolvidos e gerando resultados positivos”.

Além desse projeto, o Edital da Fundação Aperam apoia outras iniciativas, voltadas ao Meio Ambiente; Geração de Trabalho e Renda; Cidadania e Direitos Humanos e Educação.

Serviço:

O laboratório de informática funciona das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, na Fundação Vovô João Azevedo, que fica localizado na rua Bahia, 917, bairro Cachoeira do Vale, em Timóteo. Para ter acesso ao laboratório é necessário realizar agendamento por meio do telefone 3847-2200.