APERAM APRESENTA INOVAÇÕES NO USO DO INOX

A Aperam South America, pelo segundo ano consecutivo, é uma das parceiras do ExpoInox. Nesta edição de 2018, a programação completa conta com palestras, workshops, visitas à usina da Aperam South America e ao Centro de Pesquisa da empresa, além de rodadas de negócios envolvendo diversas empresas do setor. Realizada em Timóteo/MG entre os dias 14 e 16 de junho, a feira tem um importante papel na divulgação e no fomento de novas tecnologias envolvendo a aplicação dos aços inoxidáveis no Brasil.

Para enfrentar os desafios por que passa o setor de aço no Brasil e no mundo, a Aperam tem sido eficaz em otimizar sua capacidade de criar valor a partir de modernização de seus ativos, do investimento em suas equipes e de uma gestão de vendas ágil. Atenta às oportunidades e demandas, criou soluções específicas de aplicação do inox em ambientes de negócio que exigem elevado desempenho de máquinas, equipamentos e materiais em condições severas de operação, como na mineração, na construção civil ou mesmo no agronegócio.

“O aço inoxidável obtém ótima performance em ambientes com água ou umidade, onde os processos de desgaste por corrosão e abrasão atuam em conjunto. As soluções garantem maior durabilidade e menores custos de manutenção”, diz Roberto Guida, gerente executivo de Marketing e Desenvolvimento de Mercado da Aperam South America.

Essa experiência será apresentada na ExpoInox 2018, cujo tema principal é justamente Inovação e Aplicabilidade do aço inox no Agronegócio, Construção Civil e Mineração. Uma série de palestras, workshops e debates serão realizados no Teatro da Fundação Aperam Acesita. Toda a programação ocorre em horários diferentes ao da abertura da feira, propiciando melhores condições aos visitantes e interessados em participar de todo o conteúdo.