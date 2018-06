APL METALMECÂNICO DO VALE DO AÇO PROMOVE WORKSHOP

Empresários que compõem o Arranjo Produtivo Local Metalmecânico do Vale do Aço debateram nessa quarta-feira, (13), em workshop, o “Aprimoramento da Competência Tecnológica do APL Vale do Aço e Projetos de Engenharia e Cultura da Inovação”, um dos quatro do Brasil aprovados no edital da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

De acordo com a analista de projetos da Fiemg, Daniela Azevedo, a proposta do APL aprovada no edital da ABDI tem como objetivo aumentar o conhecimento em elaboração de projetos de engenharia das empresas do setor do Vale do Aço.

“Para atingir esse objetivo, empresas irão desenvolver um projeto de engenharia de um produto com a tutoria/mentoria de especialistas do Centro de Excelência em Engenharia (CEE) e Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) Senai, que trabalharão juntos toda a metodologia inerente”.

Ao final do projeto, as empresas participantes terão condições de replicar o conhecimento em seu dia a dia, agregando valor aos produtos e serviços ofertados.

O projeto foi dividido em três etapas: A primeira delas é o levantamento e análise de demandas tecnológicas já identificadas em projetos anteriores. A segunda, é a escolha de qual produto terá sua engenharia elaborada e melhorada. E a terceira e última etapa, prevista para iniciar em agosto, conta com a elaboração do projeto de engenharia de forma coletiva e integrada entre os participantes.

“Nosso projeto será focado no desenvolvimento das indústrias do setor metalmecânico para superar barreiras com vistas a atingir novos mercados ou condições de oferecer produtos com maior valor agregado, com tecnologia”, destaca Marlon Duarte, presidente do APL Metalmecânico.

O investimento da ABDI consiste na melhoria da produtividade e inovação dos APL’s. R$ 800 mil foram destinados a projetos que beneficiarão 88 empresas no país, dentre elas o APL Vale do Aço.

“O projeto vem para transformar o fabricante do Vale do Aço em detentor de tecnologia e abrir a mente para que eles passem a projetar. Hoje o mercado exige que as empresas entreguem solução, e a solução envolve engenharia”, reforça o empresário, Djalma Morais Lima.

Participaram do encontro empresários do setor, representantes da Fiemg Vale do Aço e do Sindimiva, além do pesquisador, Júlio César e da diretora do Instituto Senai de Tecnologia Metalmecânica, Luciene Aparecida, do analista técnico do Sebrae, Alessandro Challub, da supervisora técnica do Senai, Renata Dias e do pesquisador técnico, Emanuel Augusto, do Centro de Excelência em Engenharia do Vale do Aço – CEE VA.