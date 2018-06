ATIVIDADES MARCAM A SEMANA DO MEIO AMBIENTE EM IPATINGA

A Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), programou uma série de atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), ao longo desta semana.

Uma palestra com o tema “O Conselho Municipal Defesa do Meio Ambiente (Codema), seus Conselheiros e a Importância para o Município de Ipatinga”, está programada para esta terça-feira, a partir das 8h30, no auditório da Associação Comercial de Ipatinga (Aciapi). O público-alvo são os conselheiros integrantes do Codema, do Conselho da Área de Proteção Ambiental (APA) Ipanema, estudantes e ambientalistas.

Na quarta-feira (6), as atividades prosseguem na Aciapi, também a partir das 8h30, com a realização de uma Roda de Conversa. Haverá uma troca de experiências entre entidades ambientalistas sobre ações de preservação do meio ambiente realizadas no município. O mediador do debate será o presidente do Conselho Gestor da APA Ipanema e também extensionista da Emater, Manoel Simões de Barros. Participam ainda representantes do Instituto Interagir, Alessandro de Sá; da Associação Ambientalista Samambaia (Asas), José de Assis da Silva, e da Rede Ambiental Verde Vida (RAVV) Relictus, Antônio Mendes.

Na quinta-feira (7), a programação prossegue com oficinas sobre Saneamento Básico, no Clube Parque das Cachoeiras, a partir das 13h. Esta programação é voltada para os moradores da comunidade rural do Ipaneminha e imediações.

A primeira oficina, sobre Fossa Ecológica com Sistema Tevap (Tanque de Evapotranspiração), será ministrada por Ana Laura Chaves Veloso de Oliveira, Coordenadora Técnica da Regional da Emater de Ipatinga. Já a professora Rosana Aparecida Ferreira Nunes, do Departamento de Computação e Construção Civil, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet), campus de Timóteo, vai coordenar os trabalhos da segunda oficina, enfocando o tema Saneamento e Conservação dos Recursos Hídricos.

O encerramento da Semana do Meio Ambiente será na sexta-feira (8), com o plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas, doadas pelo Viveiro Municipal, ao longo da avenida Cândido Rondon, no bairro Veneza, a partir das 13h30. A atividade será feita por crianças assistidas pela Legião da Boa Vontade (LBV), sob a coordenação dos técnicos da Sesuma e Infrater.