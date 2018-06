BONS RESULTADOS: STANDARD AND POORS ELEVA NOTA DE CRÉDITO DA USIMINAS

Uma das principais agências internacionais de avaliação de risco, a Standard and Poors (S&P), anunciou, na tarde desta terça-feira (12) a elevação da nota de crédito da Usiminas de B- para B, com perspectiva positiva. Segundo a agência, a melhora do rating reflete a recuperação gradual da empresa nos quesitos econômico-financeiros e a estratégia acertada da companhia de focar sua atuação em produtos de maior valor agregado que trazem margens mais altas.

Para os analistas, a empresa se beneficiará do aumento da demanda interna por aços planos, da recuperação dos preços nos mercados domésticos e internacionais e dos embarques de maiores volumes de minério de ferro pela Mineração Usiminas.

Em menos de um ano, esta foi a segunda vez que a S&P elevou a avaliação da Usiminas. Considerando as recomendações da Fitch e da Moody’s, a empresa já teve sua nova de crédito melhorada cinco vezes desde setembro de 2017.