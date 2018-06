BR-381: LIDERANÇAS SE MOBILIZAM PARA NÃO PARAR DUPLICAÇÃO

COLUNA WILLIAM SALIBA – 29/06/2018

BR-381: LIDERANÇAS SE MOBILIZAM PARA NÃO PARALIZAR DUPLICAÇÃO

Enquanto lideranças políticas, Fiemg e a Agenda de Convergência se mobilizavam pleiteando o acréscimo de cerca de R$ 200 milhões para que não fosse interrompida a duplicação da BR-381 – Norte, no segundo semestre do ano, o presidente Michel Temer (MDB) enviou proposta ao Congresso para redução de R$ 51 milhões nas obras. Em razão da decisão, o deputado e vice-presidente da Câmara Federal, Fábio Ramalho (MDB-MG), convocou para a próxima quarta-feira (4) uma reunião da bancada mineira com Temer e o ministro dos Transportes, Valter Cassimiro, para impedir que a duplicação da BR-381 seja paralisada.

LUTA CONTINUA

No Vale do Aço, tanto o vice-presidente estadual da Fiemg, Luciano Araújo, como o vice regional da entidade empresarial, Flaviano Gaggiato, se movimentam para reforçar a pressão de lideranças, visando reverter a decisão presidencial. Ambos assinam correspondência que será enviada nesta segunda-feira para o Presidente da República, Ministro dos Transportes e bancada mineira no Congresso. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ipatinga (ACE), Cláudio Zambaldi, iniciou contatos com os colegas das demais ACEs e CDLs do Vale do Aço, para somarem esforços na tentativa da não paralização.

TRISTE BALANÇO

A BR-381 é considerada a Rodovia da Morte de Minas Gerais. Nela foram registrados 2.230 acidentes (32%) de um total de 6.855 ocorridos no Estado entre janeiro e junho deste ano. A rodovia teve também o maior número de acidentes com óbitos de Minas. Foram 88 (22%) dos 386 registrados no período.

DESASTRE DE GESTÕES

A duplicação da famigerada rodovia é mais um dos exemplos das desastradas gestões do PT à frente do Governo Federal. A autorização para a ampliação da rodovia, em 2012, comemorada com pompa e festa pela ex-presidente Dilma Rousseff em Ipatinga, foi mais um engodo político. O seu governo não foi capaz de concluir a obra e a sua desastrosa gestão à frente do país desestruturou a economia brasileira – o que força agora à suspensão da obra.

***

MEDINA

O publicitário Carlos Roberto Medina, diretor da revista Testemunha Ocular, recebe no próximo dia 13, às 18h30, em solenidade na Câmara Municipal de Governador Valadares o título de cidadão honorário da cidade. Este colunista agradece o convite do presidente do legislativo valadarense, vereador Paulinho Costa, para participar da cerimônia. Confirmamos presença.

TESTEMUNHA OCULAR

A revista Testemunha Ocular, editada em Governador Valadares, traz como matéria de capa a Copa do Mundo e, internamente, quatro páginas com reportagens alusivas aos 54 anos de Ipatinga e Timóteo. Outro artigo interessante e polêmico da publicação coloca em dúvida o enforcamento de Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira.

***

POLÍTICA DAS IMAGENS

Foi aberta na noite de ontem (28) e prossegue até o dia 18 de agosto, na Galeria Hideo Kobayashi, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, a “Exposição Internacional A Política das Imagens”. Segundo a diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, as peças da mostra são integrantes do “Festival Internacional de Fotografias”, reunindo trabalhos de 16 famosos fotógrafos de várias nacionalidades. A exposição pode ser visitada de terça-feira à sábado, das 10h às 21h. A entrada é gratuita.

***

SABERES DA TERRA

Caratinga sediará a 5ª Rodada do Saberes da Terra, reunindo profissionais e interessados em terapias tradicionais. O encontro será no próximo dia 21, de 7h às 18h, na Granja São José, ao pé da Serra Dom Lara. A realização é do Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares, em parceria com a Associação de Terapeutas das Culturas Tradicionais, Majú Escola dos Saberes Tradicionais e Associação dos Pequenos Produtores do Córrego dos Macacos. Mais informações com Maria José Maju, pelo telefone (33) 3321-2915.

***

SUDÁRIO

A tão aguardada “Exposição Internacional Quem é o Homem do Sudário” será inaugurada na próxima sexta-feira (6), às 16h30, no segundo piso do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. O gerente de marketing do mall, Rafael Martinez, aguarda a presença de importantes lideranças religiosas regionais na abertura da mostra.

***

IMPRENSA

Dirigentes das Associações Comerciais e Empresariais (ACE), Câmaras de Diretores Lojistas (CDL) e Conselhos das Mulheres Empreendedoras (CME) de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo receberam na noite de ontem (28), nos salões do buffet Garota de Ipanema, profissionais de comunicação de toda a Região Metropolitana do Vale do Aço. Coquetel e jantar assinalaram a comemoração do Dia da Imprensa, celebrado no último dia 1º de junho.

A seguir fotos do evento: