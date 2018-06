BR-381 SERÁ INTERDITADA NESTA TERÇA-FEIRA PARA DETONAÇÃO DE ROCHAS

Os motoristas que passam pela BR-381, rodovia que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo, devem redobrar a atenção. Por causa de obras de duplicação, o trânsito será interrompido nesta terça-feira (19). As interdições vão ocorrer às 14h, no km 298, Lote 3.1, Antônio Dias.

Os trabalhos de detonação têm duração entre 20 a 40 minutos. Logo após as atividades, o trânsito volta a fluir normalmente.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as ações serão executadas e supervisionadas por profissionais treinados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estará no local para monitorar o trânsito durante a interdição.