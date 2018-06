CÂMARA DE IPATINGA TEM NOVO PRESIDENTE

Os vereadores de Ipatinga elegeram, por unanimidade, o colega Jadson Heleno Moreira, como presidente do Legislativo para o mandato que se encerra no dia 31 de dezembro. O cargo ficou vago após o então presidente Nardyello Rocha ter renunciado para tomar posse como prefeito eleito na eleição extemporânea no último dia 3 de junho.

Após a declaração de seu voto, o vereador Francklin Meireles afirmou que Jadson é o nome mais preparado para ser o administrador da Casa. “É o melhor nome para este cargo neste momento, pois ele terá condições de atuar com excelência e estamos confiantes no trabalho que ele irá fazer na presidência”, disse Meireles.

Após eleito, Jadson Heleno fez uma síntese de sua trajetória política. Ele relembrou que a primeira vez que disputou um cargo foi em 1998, quando foi eleito presidente da Associação de Moradores do Bairro Caçula. “Minha trajetória não começou outro dia. Hoje, eleito para estar à frente de tão importante Casa Legislativa, quero afirmar que vamos juntos fazer um trabalho de excelência, oportunizando a todos os parlamentares realizar seu trabalho, podendo fiscalizar o Executivo, legislar e administrar a Casa de forma conjunta, haja vista que minha gestão sempre estará aberta ao diálogo”, declarou.

Ele ainda salientou que conta com os servidores da instituição. “Sabedor do quanto são excelentes técnicos, conto com o apoio dos efetivos e comissionados para fazer a melhor gestão possível”, disse Jadson.

AGRADECIMENTO

Em seu último discurso como presidente interino, Osimar Barbosa – Masinho agradeceu todo apoio técnico que recebeu enquanto esteve como presidente e disse “que ser presidente da Câmara de Ipatinga foi uma honra que lhe oportunizou aprender, crescer como pessoa e como vereador, e eu só tenho a agradecer”, disse.