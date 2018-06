CÂMARA E PREFEITURA DE BELO ORIENTE AMPLIAM PARCERIA COM A USIMINAS

A presidente da Câmara de Belo Oriente, vereadora Nacife Menezes, e o prefeito Hamilton Rômulo se reuniram no final da manhã desta segunda-feira (11), com a direção da Usiminas, no Escritório Central da empresa em Belo Horizonte, para reforçar a parceria do município com a siderúrgica e melhorar a qualidade de vida da população. A reunião contou com a participação do presidente da Usiminas, Sérgio Leite, do presidente da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Luís Márcio Araújo Ramos, e do representante dos trabalhadores no Conselho Administrativo, Luiz Carlos Miranda.

Na oportunidade, Nacife Menezes e Hamilton Rômulo protocolaram ofício solicitando da Usiminas a ampliação do Programa Caminhos do Vale, que trabalha com o aproveitamento de agregado siderúrgico, material produzido pela empresa. O objetivo, conforme o prefeito, é aumentar o volume de material fornecido para revitalizar e pavimentar estradas rurais e vias de acesso de Belo Oriente. O material também tem sido importante na execução de pequenas obras de recuperação de ruas, contribuindo ainda para maior eficiência do sistema de drenagem pluvial. Em contrapartida, a Prefeitura Municipal se compromete a desenvolver e ampliar iniciativas socioambientais para a comunidade.

Durante a reunião, a vereadora e o prefeito de Belo Oriente reiteraram pedido à Usiminas para que a empresa colabore com a aquisição de móveis e equipamentos para equipar o Abrigo Municipal. Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, eles informaram ao comando da empresa que alguns móveis e eletrodomésticos, tais como cama, geladeira, fogão, mesa e carteiras, precisam ser reformados. Solicitaram também a devolução dos equipamentos médicos adquiridos no mandato passado pela Fundação São Francisco Xavier e custeados pelo governo do estado. De acordo com Hamilton Rômulo, os itens serão utilizados no Hospital Municipal de Cachoeira Escura, que brevemente entrará em funcionamento.