CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE É PRORROGADA EM IPATINGA

A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga, informa que, a campanha de vacinação contra a gripe está sendo estendida pela terceira vez e continuará após esta sexta-feira (22). Atualmente, a cobertura de vacinação chega a 73,87% do público-alvo, ainda abaixo da meta de 90%. Calcula-se que 14,3 mil pessoas dos grupos prioritários ainda não se imunizaram.

O avanço do vírus Influenza no Estado de Minas Gerais mostra a importância de a população procurar as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Este ano, já foram registradas 23 mortes e 105 casos graves de pessoas infectadas. Os dados são do balanço divulgado no último dia 7. Os números devem ser atualizados ainda nesta sexta (22) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG).

O fim da campanha de vacinação contra a gripe já foi adiado por duas vezes pelo Ministério da Saúde, devido à baixa procura e, também, à paralisação dos caminhoneiros. Em Ipatinga, o objetivo é imunizar 51.748 pessoas do público-alvo.

Grávidas (56%), crianças de seis meses a menores de cinco anos (57%) e professores das redes pública/privada (58%) seguem sendo os que menos procuraram os postos, até o momento.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda, “a partir desta sexta-feira (25) as equipes da Secretaria de Saúde de Ipatinga continuarão realizando abordagens para a vacinação dos públicos-alvo nas UBS’s. A vacinação passará a ser estendida a crianças de cinco a nove anos de idade e adultos de 50 a 59 anos. Nesses grupos não será avaliada a cobertura vacinal, somente as doses aplicadas”, explica.

Ainda de acordo com a diretora, “o inverno já chegou e a baixa procura preocupa devido a este período em que há maior circulação dos vírus da gripe. O número de casos e mortes registrados em Minas e no Brasil é outro agravante”, enfatiza. Para ela, algumas pessoas não estão se vacinando por terem receio da vacina. “O ato de não se imunizar expõe a população aos riscos de complicações da doença, principalmente os grupos prioritários”, salientou Mara Fernanda.

PARA SE PROTEGER

As doses da vacina estão disponíveis, gratuitamente, em 15 Unidades Básicas da rede pública de Ipatinga, com exceção das Unidades de Saúde dos bairros Vale do Sol, Nova Esperança, Parque das Águas, Bom Jardim II e Vila Formosa. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.

Podem receber a vacina no sistema público pessoas a partir de 60 anos; crianças de seis meses a menores de quatro anos; trabalhadores de saúde; professores das redes pública e privada; gestantes; mulheres até 45 dias após o parto.

A vacina contra Influenza protege contra os três tipos mais prevalentes nos últimos anos: H1N1, H3N2 e Influenza B. “A proteção conferida pela vacinação é de aproximadamente um ano, motivo pelo qual é feita anualmente”, finaliza Mara.