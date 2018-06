CEFET E PREFEITURA DE TIMÓTEO AVALIAM PARCERIAS

Propostas de parcerias envolvendo o município de Timóteo e a direção do Centro Federal de Educação Técnológica (Cefet/MG), foram debatidas em reunião nesta segunda-feira (4). O encontro aconteceu na sala de reuniões do gabinete, com a participação dos secretários de Fazenda, Délio Bicalho, e de Planejamento, Ronam Delfim com o diretor do Cefet Timóteo, Leonardo Lacerda Alves.

Segundo o secretário de Planejamento, Ronan Defim, o Cefet é uma instituição respeitada que já possui parceria com a prefeitura. “Nosso objetivo é aproveitar essa parceria em prol do município, ajudar no setor de cadastro imobiliário e fazer todo um estudo para a gente entender a cidade em termos de imóveis e organização de vários setores da economia”, destacou.

O trabalho, envolvendo alunos e professores do Cefet, pode colaborar, inclusive, com a revisão do plano diretor do município, ajudando na busca de informações economicamente interessante para os empresários, para planejamento de edificações de prédios públicos como escolas, creches e de áreas com possíveis problemas de saúde. “São informações que o pessoal do Cefet pode levantar e a prefeitura usar para o bem de todo o município”, completou Ronan Delfim.

A partir desta reunião, será feito pela administração municipal, um levantamento de demanda de pessoas e do tipo de serviço necessário para a realização dos trabalhos para que o Cefet possa adequar o perfil dos alunos e iniciar as atividades. “É uma excelente alternativa para o município, que passa a contar com pessoas treinadas, bem formadas, contribuindo para a atividade operacional da Prefeitura. É bom também para o Cefet que contribui para a formação do seu estudante que passa a ter vivências de vida real no município”, destacou o diretor do Cefet, Leonardo Lacerda.

Segundo Leonardo Lacerda, o Cefet tem uma função social muito importante que é formar capacidade de trabalho para a região. “Eu tenho alí não somente estudantes mas também cidadãos que podem contribuir com uma função social diferente, em suas respectivas áreas de atuação”. “Ali nós temos cidadãos aprendendo, atuando e percebendo outras necessidades para contribuir para políticas públicas, seja de segurança, de saúde, de mobilidade urbana, entre outras”, completou Lacerda.