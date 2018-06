CENIBRA E JBP MANIFESTAM PESAR À FAMÍLIA DE ELIEZER BATISTA

A diretoria da Celulose Nipo-Brasileira (Cenibra), da Japan-Brazil Paper and Pulp Resources Development (JBP) e seus principais acionistas, a Oji Holdings e Itochu, enviaram ontem (19) mensagens de pesar para a família Batista pelo falecimento do ex-ministro e ex-presidente da Vale, Eliezer Batista. Nesta quarta-feira (20), o chairman da Cenibra, Fernando Fonseca, estará presente no velório na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

O engenheiro Eliezer Batista foi um dos idealizadores da Cenibra, em Belo Oriente, no Colar Metropolitano do Vale do Aço. Mineiro de Nova Era, ele assumiu na sua trajetória profissional vários cargos públicos, entre eles, o de ministro de Minas e Energia e o de presidente, por duas vezes, da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), além de secretário de Assuntos Estratégicos (SAE), no governo Collor de Mello.

PARCEIRO DO JAPÃO

Primeiro empregado da Vale a ascender à presidência da empresa, Eliezer Batista abriu o mercado japonês para a exportação do minério de ferro brasileiro, logo após a Segunda Guerra Mundial. A consolidação das relações comerciais da Vale com os japoneses fez com que o governo do Japão reconhecesse o seu grande valor e entregou, anos mais tarde, ao engenheiro mineiro, a mais alta condecoração daquele país.

A confiança depositada pelo governo e empresários japoneses em Eliezer, ultrapassou as negociações com o minério de ferro e o Japão se tornou um grande parceiro da Companhia Vale do Rio Doce na fundação de grandes projetos industriais em diversas áreas. Entre estes projetos, estava a concepção da Cenibra, segundo narra o livro “Conversas com Eliezer”, de autoria de Luiz Cesar Faro, Carlos Pousa e Cláudio Fernandez.

CONCEPÇÃO DA CENIBRA

“A floresta era um trampolim para atrair novos investimentos para a CVRD. E, assim, fomos em busca de novos parceiros – conta Eliezer. A essa altura, eu já tinha uma longa e bem-sucedida relação de diplomacia empresarial com os japoneses. Havíamos, literalmente, movido o mar, com a construção do Porto de Tubarão. Decidimos que eles seriam os parceiros preferenciais e, então, a Vale associou-se à Japan-Brazil Paper and Pulp Resources Development, um consórcio de indústrias japonesas. Criamos a Flonibra. A princípio, os japoneses queriam apenas exportar chips de madeira. Mas perceberam que a fabricação de celulose seria uma operação muito mais rentável. Então, em 1971, foi criada a Cenibra, uma evolução da Flonibra”.

Originalmente, a instalação da Cenibra estava prevista para a costa, no Espírito Santo. Segundo relato de Eliezer, “a direção da Vale do Rio Doce, no entanto, decidiu levá-la para o interior, em Minas Gerais. A mudança geográfica impôs outra alteração ao projeto original. A Cenibra ficou apenas com as florestas de Minas Gerais. As reservas da Bahia e do Espírito Santo que pertenciam à Flonibra permaneceram com a CVRD”.

“Nada mais natural que a Cenibra partisse para a fabricação de um produto de maior valor agregado, justamente para compensar este aumento nas despesas com transporte. Por vezes, enxergar o óbvio é a parte mais difícil. As razões para a produção de celulose estavam ali, postas na frente de todos. Além de produzir uma mercadoria mais valiosa, a Vale passou a ganhar também no tráfego da madeira e da celulose.” – argumentou Batista.

PORTOCEL

A criação do Portocel, o único terminal marítimo especializado em celulose do Brasil, foi criado graças a visão futurista do ex-presidente da Vale. Eliezer, em 1979, convenceu-se da necessidade e apoiou a construção de um novo ramal da Estrada de Ferro Vitória-Minas, ligando Piraqueaçu até Barra do Riacho, em Aracruz, no Espírito Santo. Este apêndice ferroviário deu à Cenibra maior condição de exportar celulose.

“À época, houve questionamentos quanto à viabilidade do projeto. Nada de novo, pois já tinha me acostumado a enfrentar este tipo de reação. Mas é preciso mostrar como o passado ajuda a construir o futuro, seja de uma família, seja de uma empresa, seja de uma nação.” – defendeu Eliezer Batista.