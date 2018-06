CENIBRA REALIZA BLITZ EDUCATIVA

A Cenibra realizou nesta terça-feira (5), uma Blitz Educativa em frente ao Viveiro Florestal em Belo Oriente. Durante as abordagens, as pessoas receberam orientações sobre preservação ambiental além de mudas de espécies nativas. Para os empregados, a empresa fará um concurso interno de fotografias com o tema: “Paisagens Naturais – Áreas da Cenibra”.

A partir da próxima segunda-feira (11), a área de meio ambiente da Cenibra, realizará uma exposição interna das atividades ambientais desenvolvidas pela empresa, em especial as ações voltadas para proteção e conservação de recursos hídricos.

Durante a programação terá distribuição de mudas para chás e temperos e mudas produzidas no Jardim Ornamental, mediante doação de leite. Já os empregados receberão receitas de produtos com uso destas plantas, uma bisnaga de mel, resultado da parceria do Instituto Cenibra e Associações de Apicultores, e um lápis semente que poderá ser plantado. Haverá degustação de chás e produtos elaborados pela Padaria Ki Delícia (Cachoeira Escura – Belo Oriente).

O leite arrecadado será doado pelo Instituto Cenibra para algumas entidades assistenciais do município de Belo Oriente.