CENTRO CULTURAL USIMINAS REALIZA CURSO DE ARTES VISUAIS

Estimular a criatividade, por meio de reflexões e práticas de uso de imagens nas artes visuais, através de técnicas e materiais diversos, faz parte do curso ministrado pela designer e arte-educadora Fernanda La Noce, no Centro Cultural Usiminas. O Curso, que faz parte da programação permanente do Instituto Cultural Usiminas, acontece no dia 12 de junho, terça-feira, e tem duração de duas horas, com turmas das 9h às 11h e das 15h às 17h. As inscrições estão abertas e o valor é R$ 70,00, incluindo material didático.

Fernanda La Noce é designer pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e arte-educadora pela Universidade de Brasília (UnB). Ministra cursos desde 1997, quando abriu o seu ateliê em Ipatinga, logo após se formar em Design pela UEMG, em Belo Horizonte. Este curso é uma adaptação das disciplinas que ela ministrou durante 14 anos de docência em Design Gráfico e Produção Audiovisual, na Universidade Vale do Rio Doce.

A arte-educadora conta o que o público pode esperar. “Os participantes aprenderão a desenvolver o olhar, a percepção visual. Serão estimulados a analisar obras de arte para, então, na sequência, produzirem seus próprios trabalhos, experimentando diversas linguagens artísticas visuais como gravura, desenho, pintura, colagens, fotomontagens, entre outras. Além das oficinas práticas, as aulas contam com reflexões sobre História da Arte, Estética e Linguagem Visual”, relata Fernanda.

Em abril, a professora Marina Jacob participou do curso no Centro Cultural Usiminas e conta sobre como foi a experiência. “O curso propicia conhecimentos sobre artes visuais de modo prático, aplicável, através de exposições de artistas contemporâneos e construção do próprio objeto artístico. É possível conhecer artes visuais modernas, tecnológicas, alguns processos de construção destes objetos artísticos e seus efeitos de sentido”, declara a professora.

O curso, que não é limitado só para pessoas que atuam na área de artes visuais, tem classificação para adolescentes e adultos. Segundo Fernanda, é importante que todas as pessoas tenham o contato com a arte. “Desenvolver a criatividade e a sensibilidade artística é para todos! Vivemos em um mundo cada vez mais visual e devemos ampliar nossos conhecimentos teórico-práticos sobre artes pra então nos expressarmos, desligando um pouco dos smarthphones e tablets, e nos envolvendo com o pensar e o fazer manual”, finaliza.

Serviço:

12/06 – Curso de Artes Visuais

Local: Centro Cultural Usiminas

Horário: 9h às 11h ou 15h às 17h

Duração: 2h

Classificação: adolescentes e adultos

Valor da inscrição: R$ 70,00 por aula avulsa, incluindo todo o material necessário.

Inscrições presenciais na Ação Educativa. Mais informações pelo telefone 31 3824-3731