CENTRO CULTURAL USIMINAS RECEBE EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA

O Centro Cultural Usiminas, recebe no próximo dia 28 de junho às 19h na Galeria Hideo Kobayashi no Shopping Vale do Aço, a exposição “A Política das Imagens”, que reúne cerca de 36 obras fotográficas impressas em grandes formatos e quatro vídeos de 16 artistas de 10 países – África da Sul, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Japão, França, Polônia, Reino Unido, Suíça e Tunísia. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h às 21h. A entrada é gratuita. A exposição vai até o dia 18 de agosto e tem o apoio do Instituto Cultural Usiminas e patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

As obras que poderão ser vistas em Ipatinga fazem parte do conjunto de trabalhos selecionados a partir de convocatória pública empreendida em 2017 pelo Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte, FIF-BH. Em sua 3ª edição o Festival busca refletir sobre o contexto político que o Brasil e o mundo estão enfrentando a partir do conceito que deu origem a exposição: A Política das Imagens.

“A importância de compreender o papel das imagens nas construções políticas está diretamente ligada à possibilidade de criticá-las e recriá-las. O surgimento de sistemas simbólicos mais equilibrados, depende de relações políticas e de poder, éticas e plurais”, afirma Bruno Vilela, um dos idealizadores e coordenadores do festival.

Os artistas foram selecionados dentre mais de 1.100 inscrições, de 84 países diferentes, pelos curadores da mostra: os artistas visuais Bruno Vilela e Guilherme Cunha, idealizadores e coordenadores do FIF_BH, juntamente com Eduardo de Jesus, crítico, ensaísta, membro-diretor da Associação Cultural Videobrasil (SP) e professor da Faculdade de Comunicação da UFMG; Patrícia Azevedo, artista e professora da Faculdade de Belas Artes da UFMG.

A exposição apresenta trabalhos dos seguintes artistas:Anna Fox-Andrew e Bruce (Reino Unido), Chris Saunders (África do Sul), Daniel Mayrit (Espanha), Gilvan Barreto (Brasil), Graeme Williams (África do Sul), Gringo Coletivo (Brasil), JayetHelene (França), Kate Fichard (França) M. Scott Brauer (EUA), PiotrWyrzykowski (Polônia), Projeto MAPA (Brasil), RandolphoLamonier (Brasil), Selim Harbi (Tunísia), TatewakiNio (Japão), Vinicius Ferreira (Brasil) e Yann Gross (Suíça).

A Diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, destaca a qualidade dos trabalhos expostos gratuitamente para comunidade. “Esperamos que o público da Região prestigie de perto esse acervo de renomados fotógrafos disponível para visitação gratuita”, salienta.

SOBRE A EXPOSIÇÃO

O conceito desenvolvido para o FIF-BH 2017, “A Política das Imagens”, aparece como desdobramento das edições anteriores e como forma de refletir sobre o contexto político que o Brasil e mundo estão enfrentando. A importância de compreender o papel das imagens nas construções políticas está diretamente ligada à possibilidade de criticá-las e recriá-las. “As imagens também nos habitam. Parte da nossa tomada de decisão, os valores que a gente constrói são atravessados pelas imagens que consumimos. E isso entra no campo da política”, afirma Guilherme Cunha.

AÇÃO EDUCATIVA

O pensamento e a reflexão sobre a imagem e o seu impacto nas relações humanas que propõe a exposição serão ampliados com a mediação de monitores da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas. O atendimento ao público visitante, tanto espontâneo quanto agendado, visa estabelecer um momento de diálogo, de inserção das obras em contextos possíveis, e fornecer acesso e subsídios para que o público conheça e reflita sobre Arte e o universo que a circunscreve. As visitas podem ser agendadas pelo telefone: 31.3824.3731.

Serviço:

Exposição “A Política das Imagens”

Local: Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas – Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900, Ipatinga – MG)

Abertura: 28 de junho – 19h

visitação: 29/06 a 18/8

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 21h

Classificação: Livre

Mais informações: 31.3824-3731